Oltra eligió a José Naranjo para la vacante que dejó la baja de Montañés, a quien no se espera hasta dentro de un mes. El onubense estuvo muy desacertado y fue sustituido en la segunda mitad. Acabado el encuentro, el entrenador quiso remarcar que "el problema no fue Naranjo", pero admitió que no ofreció el nivel esperado. Fue otro día gris para él.