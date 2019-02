Oltra: "Jugamos muy atascados y sin estar cómodos en ningún momento"

José Luis Oltra había advertido en varias ocasiones durante la semana que el de ayer era un partido trampa y que podía darse una derrota inesperada. "Es un palo, pero no una sorpresa", reivindicó el técnico tras el trasquilón contra el Córdoba. Según dijo, por jugarse en el Heliodoro, el resultado fue un patinazo imprevisto. "En casa estábamos siendo fiables", destacó.

Es la primera derrota del representativo como local desde el regreso de Oltra, quien no quiso centrar la responsabilidad en un gris José Naranjo, ayer sustituido y despedido entre pitos por la afición del Rodríguez López. Asimismo, expuso el valenciano que los suyos jugaron "atascados" y reconoció que no se sintieron "cómodos en ningún momento de la contienda". Tampoco generaron opciones claras para el gol y el Córdoba, en cambio, hizo uno por parte.

"Veníamos en buena línea y es difícil pensar en que se den estas situaciones. Pero no será porque habíamos hablado, tanto en público como en privado. Yo ya había avisado de que el partido sería complicado y qe había que competirlo bien", adujo.

"Los números y clasificación engañan. En esta competición tan igualada, cualquier resultado puede darse, como ya dije antes de ir a Riazor", comentó el jefe del banquillo tinerfeñista. "El rival hace un partido serio y tú no estás fino. Y así es difícil ganar si no llegamos, tiramos o generamos, y se lo dije a los jugadores al descanso", reveló. "Hemos estado imprecisos y atascados, mientras el rival ha tenido orden y su necesidad le ha hecho peligroso. Es un palo porque no esperaba esto", reiteró.

Al técnico se le preguntó a continuación por las causas del mal funcionamiento colectivo de los suyos, que sufrieron en demasía la ausencia del sancionado Luis Milla. "No hemos estado nada cómodos", repitió. "Nos ha faltado precisión, y tenido muchas pérdidas, sin encontrar espacios. Encima los goles son a balón parado, porque en general no ha habido muchas situaciones de peligro", dijo. "El primer córner está mal defendido, nos entraron dudas. Había futbolistas que estaban muy bien y hoy han estado imprecisos; no encuentro otra palabra. No hay que poner paños calientes, no hemos estado bien", cerró. Antes, sobre la titularidad de Naranjo, respondió que buscaba "lo mejor para el equipo".