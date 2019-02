"Un equipo que se relaja no puede cumplir con sus objetivos"

La de ayer fue una de las comparecencias más serias de Txus Vidorreta en su nueva etapa como canarista, resaltando sobre todo la desconocido que se mostró su equipo. "Ha sido un partido atípico para la línea que llevaba el equipo", dijo nada más empezar. "Hemos empezado muy bien, pero desde el minuto cinco hemos empezado a tirar también nosotros balones a la grada, bajamos el nivel defensivo, hacer en ataque cosas que no entrenamos. El Burgos llegó al descanso con 13 de 14 en tiros de dos, una auténtica locura. Buscamos la reacción, pero defensivamente no hemos pegado el cambio que el partido requería, no presionamos más la pelota, ni defendido en todo el campo, y ellos han seguido jugando cómodo. No hemos buscado el contacto en las ayudas, no hemos colapsado la pintura y ellos anotaron con mucha facilidad", dijo a modo de resumen. Vidorreta también se quejó de que pese a ver que "estaban fallando tiros libres", no se "gastaron faltas más duras para que no anotaran y fueran a la línea". "No hemos sido capaces de hacerlo en ningún momento y hemos perdido. Hemos dado un paso atrás que espero que sea coyuntural". "He buscado la reacción por todos los medios, pero no hemos sido capaces de imponernos en la pintura, de ser más duros", añadió.

El "malestar" de Vidorreta también tenía que ver con que ayer vio a su equipo "jugar". "Teníamos una oportunidad de llegar a la Copa en la cuarta plaza y no hemos jugado al nivel que veníamos haciéndolo en los partidos de casa", especificó, para resaltar que en defensa se dejó anotar al Burgos con "relativa sencillez" por culpa de que "no hubiera contacto" en el uno contra uno. "No basta con estar en el sitio hay que estar y ponerse delante. No lo hemos hecho y estoy enfadado por primera vez en mucho tiempo entrenando al Canarias, estoy enfadado porque creo que además hemos preparado al equipo para estar hoy a mucho más nivel del que hemos estado, especialmente a nivel defensivo. No podemos perder un partido anotando 83 puntos en casa y con un 64% en tiro de dos y 37% en tiro de tres y un 94% en triples. Esto no entra en el concepto que yo tengo de mi equipo", espetó. A título individual, el técnico se lamentó no haber frenado a Sutton. "Ha jugado todas las veces que ha querido en el uno contra uno y contra diferentes jugadores", dijo.

El preparador canarista resaltó que este tipo de resbalones ya han sucedido a lo largo de este curso, y no quiso poner "excusa alguna" sobre tener solo dos días de preparación. "Estoy seguro de que el equipo va a tener otra cara el jueves pero me preocupa cuando tengamos partidos como este en casa, ya que es una constante que este equipo se relaja y un equipo que se relaja no puede cumplir los objetivos por los que internamente estoy apostando. Un equipo que se relaja nunca superará su listón y nosotros este año estamos demostrando que en más de una ocasión nos hemos relajado", concluyó.