El Clarinos encadena la décima

El Clarinos continúa disparado hacia el play off de ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional. No hay quien pare al Clarinos, y en esta ocasión, las chicas dirigidas por Claudio García solventaron con la décima victoria consecutiva la visita del RACA Granada al Pabellón Juan Ríos Tejera (62-48). Las chicas de Claudio García tomaron el mando al partido en el inicio (13-8). Las andaluzas no se amedrentaron lograron llegar al descanso con un tanteador muy ajustado (24-22). El Clarinos saltó a cancha con la premisa de intensificar los esfuerzos e impuso su dominio para alargar su dinámica (62-48). Cristina Pedrals prolonga su buen momento de forma con 15 puntos, tres rebotes, cuatro asistencias y tres robos para 21 de valoración, mientras que Cynthia Petke sumó nueve puntos y ocho rebotes.