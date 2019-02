Vuelven Alfaro y Curro Torres

Difícil misión para el exblanquiazul Curro Torres, que no tuvo una situación plácida en el descendido Lorca y ahora busca reflotar al Córdoba. Un nuevo trasquilón en el Rodríguez López supondría su destitución en el mismo escenario donde triunfó como futbolista. No en vano, fue partícipe del ascenso de Butarque. Otro que subió con el Tenerife fue Alejandro Alfaro, presente en la convocatoria cordobesista. No así los también extinerfeñistas Carlos Abad (por la cláusula del miedo) y Javi Lara (por decisión técnica). Los andaluces vienen lastrados por bajas tan acuciantes como la del propio portero portuense, el mejor de la temporada en las filas blanquiverdes, y Piovaccari.