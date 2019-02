El Promitheas espera en octavos

Tocará viajar a Grecia. El sorteo de las eliminatorias de la Basketball Champions League celebrado ayer en Mies (Suiza) ha deparado que el Iberostar Tenerife se mida en octavos de final contra el Promitheas Patras, cuarto en el Grupo D (ocho victorias y seis derrotas), y una de las sensaciones de la presente liga griega, donde marcha en tercera posición igualado a victorias con el AEK y solo por detrás de Panathinaikos y Olympiakos. El excanarista Michalis Tsairelis es, por nombre, el integrante de su plantilla más conocido.

Pese a haber ganado solo dos de sus últimos cinco encuentros en la fase de grupos de la BCL, el Promitheas sí mantiene unas mejores prestaciones en la competición de su país, donde ha ganado seis de sus siete encuentros más recientes para estar ahora con un balance de 11-5. Tanto en la liga helena como en la BCL su mayor referencia ofensiva es el alero norteamericano Rion Brown, que se estrena en Grecia tras pasos por ligas como la francesa, la israelí y la finesa.

La aportación de otros jugadores como Tony Meier, el internacional ucraniano Oleksandr Lypovyy o el interior intimidador Octavius Ellis llevan a Txus Vidorreta a recelar del Promitheas. El técnico del Iberostar considera que el cruce en cuestión resultará de máxima exigencia. "Es un buen equipo al que conozco porque se había enfrentado recientemente al PAOK; hace un buen baloncesto", destaca el preparador bilbaíno, que califica al de Patras como "un conjunto largo, con muy buenos americanos y también buenos jugadores griegos".

Mientras, el director deportivo Aniano Cabrera, representante canarista en el sorteo de ayer, recalcó la situación emergente de los de Patras. "En los últimos años ha ido creciendo bastante, con un proyecto muy sólido respecto al resto de equipos griegos", expresó el dirigente isleño en relación a un conjunto que en 2013 se encontraba en la cuarta división helena y que encadenó tres ascensos seguidos. "Seguro que nos lo pondrá muy complicado. Lo consideraría como un tapado ya que quizá no tiene mucho nombre pero sí muy buenos jugadores por lo que debemos guardarles el máximo respeto", añadió sobre los helenos.

En el sorteo de ayer el Iberostar también conoció la identidad de los dos conjuntos contra los que se podría cruzar en la ronda de cuartos en caso de eliminar al Promitheas. Y como en el caso de los octavos (donde no pudo cruzarse con el Antwerp belga, el teóricamente más flojo), la suerte no sonrió en demasía a los aurinegros. Así, el Iberostar tendría como último obstáculo para llegar a la Final Four bien al Neptunas Klaipeda lituano o al Hapoel Jerusalem israelí. Los segundos parten como favoritos al margen de estar considerados como uno de los máximos candidatos al título. Cuenta en sus filas con jugadores de la talla del ex NBA Amar'e Stoudemire, el anotador James Feldeine o el base Tamir Blatt.