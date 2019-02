Sebas Saiz: "Debemos enseñarle al Burgos cómo jugamos en casa"

Un encuentro para reivindicarse. Sebas Saiz se las verá mañana, junto con el Iberostar Tenerife, con el que fuera su equipo el pasado curso, el San Pablo Burgos. Un añadido motivacional para que el pívot madrileño trate de recuperar un lugar en la rotación de Txus Vidorreta después de haberse quedado inédito en los dos últimos encuentros ligueros. "Es un partido muy bonito para mí y tengo ganas de que sigamos con esa racha de victorias", reconocía ayer el jugador propiedad del Real Madrid, que al igual que sus compañeros tiene aún en la mente el tropiezo en un choque, el celebrado en tierras burgalesas, en el que a los aurinegros se les "escapó la victoria en los últimos minutos". "Debemos enseñarles cómo jugamos en casa, donde estamos haciendo un buen baloncesto y funcionando bien, para llevarnos la victoria", comentaba el poste canarista.

Sobre el propio Burgos, Saiz apuntó que "ha cambiado mucho" desde el encuentro de la primera vuelta, aunque lo principal, para él, "será continuar en el nivel de las últimas semanas", tomando como ejemplo "el partido del Barça". "Debemos hacer un buen partido los 40 minutos porque allí en Burgos hubo momentos en los que nos dejamos ir un poco y eso fue lo que nos causó la derrota", comentó, para volver a señalar el camino. "Haciendo un juego basado desde la defensa debe ser la base para conseguir la victoria".

En relación a su situación personal, Sebas no quiso mostrar resignación pese a que su presencia en los encuentros de la Liga Endesa está siendo nula. "Sé que mi trabajo durante toda la semana es buena y vengo con muy buena actitud en cada entrenamiento. Yo estoy preparado para que cuando digan mi nombre estar listo y ayudar al equipo a ganar", comentó. "Son decisiones de gestión del equipo, pero yo soy profesional y tengo que hacer mi trabajo cada día, y cuando no me toca jugar pues apoyar al equipo al máximo", añadió cuando se le insistió al respecto, descartando que tuviera algún problema "personal o físico". Eso sí, Saiz apeló a su papel en la BCL para reclamar minutos. "Ahí trato de demostrar que puedo hacerlo bien", señaló. En relación al duelo personal con el tinerfeño del Burgos Álex López, Sebas reconoció que tiene "ganas de que venga" para medirse a él, pero a la vez dejó claro que "la victoria se va a quedar a quedar aquí".