Luis Pérez ya suma 50 partidos como blanquiazul

Desde que se produjo el acuerdo con el Elche para su incorporación en propiedad al representativo, Luis Pérez se ha adueñado de la banda derecha del representativo en detrimento de Raúl Cámara y es, hoy por hoy, una pieza básica en los esquemas de José Luis Oltra. Así, el pasado fin de semana alcanzó la cincuentena de comparecencias oficiales con el club insular.

"Estoy muy contento. Son bastantes partidos en solo un año y medio aquí; y es un número que refleja el trabajo que he realizado desde que he llegado", comentó en As. "Me quedo con todos y cada uno de estos encuentros porque al final siempre te ayudan a seguir mejorando. En algunos he estado mejor, en otros peor... pero todos suman minutos y al final es lo que cuenta", certificó el profesional andaluz.