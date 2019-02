Un éxito también fuera de la pista

Éxito en la cancha, y también fuera de ella. Si la Copa del Mundo femenina de Tenerife se saldó, deportivamente hablando, con una medalla de bronce para la selección española, los datos que arrojó la competición celebrada en la Isla entre el 22 y el 30 del pasado mes de septiembre también fueron sobresalientes. Así se deduce de los números que dio a conocer ayer Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española, en una rueda de prensa a modo de balance celebrada en el Cabildo Insular. Así, el registro más significativo del citado evento son los 30 millones de euros que arrojó en concepto de impacto económico y social, de los que la mitad fueron de forma directa o indirecta. De esa cantidad, unos 10.700.000 euros son de los que se ha beneficiado la Isla.

Sectores beneficiados. Dentro de estos casi 11 millones que generó en Tenerife la Copa del Mundo, el gasto en hoteles ascendió a unos 3,7 millones de euros, el sector de la restauración se vio beneficiado por unos 2,4, mientras que el comercio minorista vio unos 800.000 euros, el transporte la misma cantidad, al igual que en cultura y servicios sociales, mientras que en otras industrias se generaron unos 300.000 euros. Unos registros que se ven reforzados por la promoción exterior en forma de visualizaciones e impresiones en distintos medios de comunicación y redes sociales. En definitiva, la confirmación, como ya había apuntado FIBA, tanto en los últimos días del torneo como después de él, que la de la Isla ha sido la mejor Copa del Mundo femenina celebrada hasta la fecha.

Emocionado y orgulloso. "Aquí me siento en casa y entre amigos", reconoció de entrada un Garbajosa "emocionado" y "orgulloso" de "volver a revivir lo que ha sido la Copa y presentar estos resultados". "Entre todos y cinco meses más tarde, negro sobre blanco, con los informes y las auditorías, se refrendan estos resultados", comentó igualmente el presidente de la Española. "No se nos va a olvidar nunca Tenerife y este magnífico campeonato que hemos sido capaces de organizar entre todos. Estoy seguro de que a partir de ahora en cada evento que organicemos nos acordaremos de esta Isla y de estas grandes ciudades que albergaron la mejor Copa del Mundo Femenina de la historia", añadió el dirigente cestista.

Rentabilidad. Para Jorge Garbajosa la Copa del Mundo del pasado mes de septiembre "tendrá un retorno que supera holgadamente la inversión realizada, que no era solo para esa cita". "Hay una rentabilidad directa evidente, pero no cabe duda de que hay un retorno mucho mayor, aunque no es fácil cuantificar, a partir de unos intangibles como la proyección internacional de Tenerife y las Islas Canarias, prestigio y capacidad organizativa, identificación con el deporte femenino, imagen de marca? y otros factores cuya rentabilidad solo se puede evaluar con el paso del tiempo", significó.

Crecimiento respecto a 2014. Otro de los aspectos recalcados ayer por Garbajosa para poner en valor el impacto que tuvo la Copa del Mundo de Tenerife fue la comparativa en algunos aspectos con la anterior cita del mismo calibre, celebrada cuatro años atrás en Turquía. Así, la repercusión digital se incrementó en más de un 315%, mientras que la audiencia mundial aumentó en un 221% en relación con la cita otomana. "Llegar casi al 50 por ciento es un absoluto éxito", incidió el presidente de la FEB. "En cuanto a difusión las cifras suponen una verdadera revolución en el baloncesto femenino; nunca antes se habían alcanzado estas cuotas de promoción y visibilidad en un evento así", añadió.

El legado. No pasó por alto Garbajosa en su comparecencia de ayer "el legado" que deja la Copa del Mundo, "trascendiendo mucho más allá de los 10 días que duró". Entre esos eventos paralelos el presidente de la FEB recordó, entre otros, "el sorteo de los grupos celebrado en el Teatro Leal", el torneo de preparación" del combinado de Lucas Mondelo, los partidos de la selección masculina, así como el concierto inaugural.

Un antes y un después. Carlos Alonso, presidente del Cabildo y anfitrión de la cita, aseguró que "ha habido un antes y un después de esta Copa del Mundo en varios planos". "Primero, en el valor que este evento ha dado para el deporte femenino y en la lucha por la igualdad. Y segundo, por el reconocimiento del baloncesto sin apellidos, en el espectáculo que han dado en una Copa inolvidable y disfrutando todos del deporte en estado puro", comentó el presidente isleño. Se entiende así el lema que presidió el acto: "Una Copa del Mundo inolvidable".