Seriedad hasta el último minuto

Un partido que no quedó en un mero trámite. Pese a no jugarse nada, estar todavía regodeándose en el triunfo del Barça o bien pensar ya de forma exclusiva en el duelo del sábado contra el Burgos, el Iberostar Tenerife no fue de turismo ayer a Salónica, donde rescató su versión más sufridora (sin cargar excesivamente de minutos a sus hombres más relevantes) para imponerse a un PAOK que acabó claudicando ante la insistencia y, sobre todo, mayor equilibrio de los laguneros. Y es que los de Vidorreta no evitaron que los helenos estuvieran en sus números desde el 6,75 (11/25), pero en cambio sí fueron muy superiores produciendo en la pintura (con un Iverson estelar), controlando el rebote (35 a 25) y, sobre todo, repartiendo juego con un total de 28 asistencias. Unas cuantas buenas defensas seguidas en el ecuador del cuarto periodo bastaron para que los isleños decantaran la balanza a su favor y reafirmaran, en el cierre de la fase de grupos, su incontestable liderato.

El Iberostar empezó el partido con el mismo problema que tuvo durante buena parte del encuentro de la primera vuelta, frenar a Linos Chrysikopoulos. El ala pívot fue un quebradero de cabeza en las primeras acciones, si bien, como contrapunto, la actividad de Sebas Saiz reboteando, corriendo y pivotando, así como la versatilidad de Brussino dieron la primera renta significativa para los aurinegros (2-8). Sin embargo, los de Vidorreta no fueron capaces de darle continuidad a esa serie de buenas acciones, ya que entre alguna pérdida gratuita, el error cambiando en los bloqueos (triple de Hatcher), la facilidad con la que los griegos encontraban situaciones liberadas debajo del aro y, especialmente, una mayor chispa en el uno contra uno, volvieron a invertir la situación tras un 8-0 (15-12, 9'). Pese a haber arrancado con el punto de mira algo desviado, el PAOK ya hacía daño desde el perímetro, su mejor arma: 4/7.

Con la rotaciones (entrada e pista de San Miguel, Iverson y Beirán entre otros) el Iberostar cogió aire (18-21), pero en ese intercambio de golpes en el que se había metido el partido, una nueva andanada helena pareció dejar tocado el cuadro lagunero. Con suerte (canasta a tabla de Hatcher y Jones desde el suelo) y más piernas (varias penetraciones sencillas) el PAOK fabricó un parcial de 8-0 que obligó a Vidorreta a pedir tiempo (26-21, 25').

Un parón que le sirvió a los aurinegros para reordenar ideas y ser más sólidos atrás (en más de cuatro minutos no habían cometido ni una falta) y a tratar de buscar las superioridades cerca del aro con Iverson y con Saiz. Pese a no estar nada atinado en el lanzamiento (los lagneros llegaron a estar en un 2/9 en triples y un 3/11 en tiros en juego en ese segundo acto), el Iberostar salió del bache gracias a alguna que otra circulación paciente, pero sabre todo con cuatro tiros libres (28-27) antes de que sendos triples de Staiger y Abromaitis dieran la delantera a los de Vidorreta coincidiendo con el intermedio (32-35).

A la salida el PAOK amagó con un triple de Chrysikopoulos, pero entre la superioridad interior de Iverson (11 puntos en menos de cinco minutos) y un 3+1 de Brussino, el cuadro lagunero fabricó un parcial de 0-9 que le dio su mayor renta hasta ese momento (35-44, 23'). El colchón llegó a la decena (40-50), pero ahí los isleños se empeñaron en buscar complicados balones interiores que se tradujeron en recuperaciones para los locales, que liderados por Chrysikopoulos (10 puntos en este acto) y Garrett llegaron a situarse a tres (53-56, 29'). Lejos de contener a los de Salónica, el cuadro canarista concedió un par de rebotes ofensivos seguidos y además fue incapaz de frenar a un Hatcher que por momentos pareció imparable en el uno contra uno (64-61, 33').

Momento delicado en el que al Iberostar no le quedó otra que apretar los dientes y tener criterio en ataque. Y el mejor que lo interpretó fue San Miguel, que asistió, anotó de desde el 4,60 y desde el 6,75 y sacó una antideportiva a Hatcher (65-70). Un punto de inflexión que los canaristas terminaron de confirmar encontrando de nuevo a un inmenso Iverson (2+1 y otra canasta) para despegarse hasta el 67-75 en la culminación de un parcial de 3-14 con poco más de cuatro minutos por jugarse. Ahí ambos equipos intercambiaron errores hasta que un triple de Bassas desde la esquina significó prácticamente la sentencia (69-79). Un rápido 5-0 de los locales no inquietó a los laguneros, que supieron definir a la perfección en los segundos finales (canasta y tapón de Iverson y mate de Brussino) para cerrar la fase regular con la cabeza bien alta (liderato destacado y 12 victorias sobre 14 posibles) y con un refuerzo moral (hubo bastantes minutos para Saiz y Staiger) para afrontar en condiciones ideales el duelo del sábado contra el San Pablo Burgos.