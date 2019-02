"Ahora me siento feliz porque me he ganado la confianza del míster"

Pilip Malbasic se siente feliz en el CD Tenerife. Por fin su titularidad no genera dudas, gracias a su buen rendimiento en lo que va de campaña. Solo le falta el gol y ver a su equipo más arriba en la tabla para que su satisfacción sea plena. No obstante, confía en que el conjunto blanquiazul continuará progresando, como ha venido haciéndolo desde la llegada de los refuerzos de invierno, y en que pronto recuperará su puntería cara a la meta contraria.

¿Cómo están viviendo usted y sus compañeros este aparente resurgir del Tenerife?

El ánimo ahora está mucho mejor pero no solo en mí sino en todos. El equipo ha dado ese paso al frente y ahora hay que mantener ese nivel de juego. Es importante seguir progresando en todo lo que nos pide el míster y demostrar que podemos hacerlo mucho mejor que hasta ahora. El sábado tenemos otra oportunidad para avanzar más en todo esto.

¿Siente que ya ha llegado ese punto de inflexión por el que tanto tiempo se lleva esperando?

Sí, porque antes teníamos un buen partido pero luego llegaba un mal resultado y se rompía todo, teníamos que empezar de nuevo desde el principio. Desde la primera jornada hemos ido jugando de más a menos, de menos a más... y cuando no consigues regularidad en los resultados llegan los problemas. Ahora debemos aprovechar esta situación y dar continuidad a esta juego y a las buenas sensaciones. Primero debemos ganar este sábado y luego seguir sumando triunfos. Los partidos del Málaga y Deportivo eran de esos que se deciden por detalles, no ganamos pero se jugó bien y ese es el camino.

¿Cuánta culpa, en la mejoría que ha experimentado su equipo, le atribuye a la incorporación de los refuerzos de invierno, especialmente de Uros Racic y Borja Lasso, que son los que más están participando?

Es verdad que han traído calidad y ahora parece que somos mucho mejores. En el fútbol, cuando llega gente nueva de nivel a un sitio donde también hay buenos jugadores, todo el mundo trabaja al máximo para ganarse un lugar en el once. Han llegado cinco nuevos compañeros y han incrementado el nivel de los entrenamientos y al final todo eso se traslada a los partidos. Aún así, es cierto que Uros y Borja nos dan la calidad que quizás nos faltaba antes.

¿Le ha beneficiado a usted de alguna manera la llegada al Tenerife de Uros Racic, un compatriota suyo?

Seguro que sí porque significa tener a alguien de tu tierra aquí con quien puedes hablar. Para él también porque todavía no puede hablar español. Aunque me tiene a mí para ayudarle en todo lo que necesite. Es un jugador joven, debe adaptarse a sus nuevas circunstancias cuanto antes y aprender el idioma lo más rápido posible porque eso es una muestra de respecto hacia esta cultura y sus costumbres. Él quiere y seguro que va a aprender mucho en estos seis meses aquí, que le servirán de gran ayuda.

¿Qué consideración tiene de él como futbolista?

Es un chico joven con mucha calidad, como ya demuestra cada fin de semana en el campo. Ojalá que continúe así porque si logramos seguir jugando como en estos tres últimos partidos, podemos hacer muchas más cosas que en la primera vuelta.

¿Qué futuro le augura? ¿Qué se habla de él en su país y adónde puede llegar?

Es muy difícil porque Serbia siempre ha tenido muchos jugadores de nivel y con talento pero siempre hay que ser muy fuerte mentalmente. Yo también salí de mi país muy pronto, con 19 años, a Alemania, al Hoffenheim, y en ese momento pensaba que de ahí daría un salto a no sé donde. Mi opinión es que no hay que salir tan pronto sino cuando tienes 22 o 23 años, que es cuando eres más maduro. Pero creo que Uros ha hecho bien viniendo al Tenerife porque a veces es bueno dar uno o dos pasos hacia atrás para luego poder seguir avanzando. Será bueno para él que juegue, que coja confianza... Eso sí, nunca se sabe puede ser que la próxima temporada juegue en el Valencia y en dos años más en un equipo más grande o al contrario. Ahora tiene la Eurocopa sub 21, que es un gran escaparate, y Serbia posee un gran equipo. Tiene un gran futuro si continúa trabajando como lo está haciendo hasta ahora.

¿Y cómo se ve usted en la actualidad? Ahora está en un buen momento de forma, ¿quizás le falte el gol para cobrar mayor notoriedad?

Francamente, me he sentido bien toda la temporada, en la que he hecho bastantes buenos partidos, en los que he generado mucho para el equipo y ocasiones. Es cierto que los delanteros dependemos de los goles, aunque yo me veo bien y no me preocupo de ello. Sé que tarde o temprano vendrán y que desde que en seis o siete partidos logre marcar, la historia cambiará. Yo necesito eso pero no me quita el sueño. Seguiré trabajando a tope y lo importante es que el equipo y yo juguemos bien, que lo otro ya llegará.

Da la sensación de que ahora, que es un fijo en las alineaciones de Oltra, se le ve feliz en el Tenerife, ¿me equivoco?

Pues sí que estoy muy contento. Hasta ahora no había tenido continuidad. Con Martí unas veces jugaba y otras no, al principio tampoco participaba tanto con Joseba Etxeberria. Pero esta temporada he empezado bien, me he ganado la confianza del míster y eso es fundamental para un jugador. Ahora me toca estar jugando pero soy consciente de que no te puedes relajar. Yo seguiré trabajando si cabe cada día más y si vienen los goles está claro que seré feliz al cien por cien.

¿Se siente más cómodo en la punta o cuando su entrenador lo desplaza a una banda?

Yo digo siempre que puedo jugar en cualquier sitio. Hay veces que juego arriba y me siento más útil y participativo pero ante el Málaga, por ejemplo, estuve mejor cuando ataqué por la izquierda. Depende de los partidos y de los jugadores. Que el míster decida dónde me necesita y yo estoy dispuesto a jugar donde haga falta.

¿Qué grado de sintonía mantiene con José Luis Oltra? ¿Le agrada su filosofía de juego?

Sí, independientemente de que unas veces sale mejor que otras, a todos creo que nos gusta esa manera de jugar que él quiere, teniendo el balón, jugando al fútbol. Es evidente que hay que defender bien pero cuando tienes calidad, como en el caso de el Tenerife, puedes tener más posesión y practicar un fútbol más atractivo.

¿Hasta dónde cree, por su trayectoria reciente, que puede llegar este Tenerife?

Quedan dieciocho jornadas y hay que ir partido a partido. Ahora toca el Córdoba y luego el Cádiz, si se logran resultados positivos en estos encuentros estaremos más cerca de lo que parece. Once puntos es una distancia asequible y se puede llegar arriba, si bien no depende de nosotros porque el resto de conjuntos también juegan bien. Imposible no es, hay que tener fe y confianza. La gente está con nosotros porque les han gustado nuestros tres últimos partidos. Hay que centrarse en vencer los partidos del Heliodoro, primero este del Córdoba, y luego seguro que pueden pasar muchas cosas.

¿Por lo visto en La Coruña, considera que está muy cerca de llegar el primer triunfo fuera de casa?

Creo que sí. No hay que olvidar que los últimos partidos a domicilio nos ha tocado visitar campos muy difíciles, como los de Osasuna, Gijón, Las Palmas, Oviedo, Deportivo. Pero en Riazor jugamos muy serios, sin miedo, buscando el balón... Es verdad que pudimos dar un paso más hacia delante en los últimos minutos pero no es menos cierto que era un rival muy peligroso y podíamos arriesgarnos a perder y que volviera a entrar de nuevo la desconfianza al equipo.

¿Qué espera del partido de este sábado ante el Córdoba?

Viene un rival en un mal momento, que es un arma de doble filo porque vendrán a darlo todo. Pero la clave estará en si nosotros somos capaces de jugar como en estos tres últimos partidos y tener el balón. Si hacemos eso, con la ayuda de nuestros seguidores podemos ganar seguro.

Porque la afición parece haberse reenganchado de nuevo, ¿lo perciben así también los jugadores?

La gente está ahora de verdad con nosotros, se siente en el campo, en las calles... Eso nos da un plus para dar todavía más. Y tenemos que aprovecharlo, primero este sábado.