Suso seguirá en el Tenerife

El CD Tenerife ya ha comenzado a construir su proyecto para la próxima temporada y en él ya ha inscrito el nombre de un futbolista capital, Suso Santana, a quien ayer el club dio por renovado. El contrato del jugador isleño expiraba en junio de 2019 e incluía una cláusula de prórroga automática en caso de alcanzar una determinada cifra de comparecencias oficiales con el representativo. Pero la institución no quiere esperar a que se dé esta circunstancia y el director deportivo, Víctor Moreno, asegura que Suso "está renovado".

"No ha cumplido el número de partido para hacerlo automáticamente, que lo hará, pero independientemente de eso, está renovado", fueron las palabras con las que el profesional conquense anunció la continuidad del primer capitán. Suso está siendo indispensable en los esquemas del representativo. Tanto con Joseba Etxeberria como con José Luis Oltra, su presencia en las alineaciones ha sido incuestionada. De hecho, ya suma 22 compromisos disputados y ha anotado tres goles, uno de ellos en el derbi contra Las Palmas.

"Estamos confeccionando ya la plantilla del futuro", explicitó Moreno, quien no tiene dudas sobre la conveniencia de que Santana siga. Con más de 200 partidos jugados con el Tenerife, el de Taco es un auténtico emblema para el club y para la afición. Nacido en 1985, el representativo ha sido el club de su vida, si bien también jugó para otros equipos canarios como el Laguna, el San Isidro o el Fuerteventura. Entre sus dos etapas de blanquiazul, se fue a Escocia, donde jugó para el Hearts.

Moreno tiene muy claro que "un club como el Tenerife tiene que actuar con antelación", de ahí que ayer ya avanzara en público la renovación de Suso. Habrá otras. Por ejemplo, en la hoja de ruta blanquiazul figura con letras mayúsculas el nombre de Luis Milla, que ya ha avanzado su predisposición a ampliar su vinculación con el representativo si así se lo proponen. Más difícil será retener a Jorge Sáenz, con proposiciones de Primera División y un principio de acuerdo con el Valencia, que será con casi total seguridad su próximo destino.

Pretende el Tenerife una remodelación profunda en el período estival. De hecho, apenas una docena de futbolistas seguirán en el plantel. "Tenemos que anticiparnos. Y ya desde el día 1 estamos en ello para luego no tener que hipotecarnos en operaciones que supongan pagar traspaso", especificó Moreno. Su intención es construir un equipo aspirante al ascenso, siempre y cuando este propósito no se consiga durante esta misma temporada. Parece imposible, pero no lo descarta.