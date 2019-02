La confirmación de Melania Suárez

El Cabreiroa Las Américas Pro Tenerife celebró este lunes sus primeras rondas del campeonato masculino y, tras el Lay Day de este martes, se emplazó a las competidoras femeninas para hoy a las 9:00 horas. Entre las riders destacadas, se encuentra Melania Suárez, quien a sus 15 años ya tiene un gran palmarés tras haber surfeado en lugares como Indonesia, Estados Unidos, Francia o Portugal y, por supuesto, las costas de la Península y Canarias.

Este año Melania pretende viajar por todo el mundo con el fin de participar en los circuitos Rip Curl Grom- Search, Pro Junior WSL Europa, QS WSL Internacional y volver a brilla en el Campeonato de España sub 16. "Me encuentro mejor que nunca, acabo de conseguir un segundo puesto en el Campeonato nacional celebrado este fin de semana en la misma ola. Pero esto no es todo, el día 22 de este mes, después de los exámenes, me voy a Australia a realizar varias pruebas y en abril y mayo, iré a Portugal y Francia. Y del 16 al 19 de mayo a Costa Rica para participar en la final mundial Gromsearch de Ripcurl", relató. Melania cerró un 2018 redondo en el que consiguió el Circuito Pro-Junior WSL Europa (Espinho, Portugal) y terminó primera en el ranking final del Rip-Curl España sub 16, además de primera en el ranking del circuito Liga de España Open, primera en el Campeonato Nacional (Liencres), entre otros campeonatos en los que ha obtenido magníficos resultados.

Ahora, la joven deportista piensa en "poder conseguir el mejor resultado posible esta semana". "Llegar a cuartos de final sería un buen resultado, considerando que se encuentran las mejores surfistas europeas y algunas de otros continentes", prosiguió. "El año pasado ganó la australiana Mikaela y yo con 15 años aún tengo mucho margen para mejorar mi surfing y mis resultados, pero en la competición es muy difícil predecir", agregó.

