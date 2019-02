La revancha como único premio

Con la primera plaza del grupo ya en su bolsillo, el Iberostar Tenerife afronta hoy en Grecia (19:30 horas) un duelo de los que embelesan a cualquier espectador. Se espera un encuentro muy disputado entre dos conjuntos con peso en el concierto europeo. El Paok, también con la clasificación garantizada, tratará de sumar un nuevo triunfo que le permita mantener la tercera plaza de este grupo B de la Basketball Champios League (BCL).

Por tanto, los aurinegros tienen poco que ganar en este compromiso, más alla de acumular autoconfianza y de cobrarse venganza ante un conjunto heleno que venció (65-66) a los tinerfeños en el Santiago Martín en la primera vuelta de esta fase de grupos. También se plantea como aliciente para el grupo de Txus Vidorreta la posibilidad de ganar a un rival que solo ha perdido un partido en su feudo durante todo el campeonato, ante el Telekom Bonn (95-100); mientras que en la competición doméstica solo ha sucumbido en casa ante los equipos de Euroliga Olympiakos (68-78) y Panathinaikos (83-93).

Sin poder aún contar con el lesionado Tomasz Gielo y Nico Richotti, que acaba de recibir el alta médica y se irá incorporando poco a poco a la dinámica del grupo, tampoco ha viajado Petit Niang, aquejado de un proceso gripal. Su plaza ha sido ocupada en la convocatoria por el joven jugador vinculado Samuel Rodríguez. Lo lógico es que Vidorreta reparta minutos entre los menos utilizados en los partidos más recientes. Se espera que Lucca Staiger cuente con minutos y continúe recuperando su mejor forma, para lo cual ya ofreció en el choque ante el Barcelona una muestra de que va camino de recuperar su mejor versión.

Será un test exigente, dada la entidad del adversario, un PAOK que compite en una liga de nivel y que cuenta con una plantilla de jugadores de notable nivel. Aunque con novedades en cuanto a altas y bajas. Ya no se encuentran en el equipo el angoleño Yanik Moreira, ni el internacional heleno Ioannis Athinaiaou, fichajes recientes de la Virtus de Bolonia y el Fos-Provence francés. Mientras que han incorporado al experimentado interior Johndre Jefferson. En esta ocasión también podrán medirse al Iberostar Tenerife Vangelis Margaritis y Apollonas Tsochlas, que se perdieron por lesión el partido disputado en la Isla a finales del mes de noviembre pasado. El representativo del baloncesto tinerfeño intentará hacer valer el respeto que debe infundir su posición de privilegio en la Liga Endesa, así como el prestigio que le acaba de reportar su triunfo de este sábado ante el líder FC Barcelona Lassa. Pero todo eso no será suficiente si el Iberostar no da el máximo ante un rival con grandes jugadores como Hatcher, Chrysikopoulos, Tepic, Koniaris o Goss.