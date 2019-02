El PAOK, un ´entreno´ de exigencia

Sin resuello. Tras ganar el sábado al líder de la Liga Endesa, el Barça Lassa (63-57), el Iberostar Tenerife emprendió viaje a primera hora de ayer por la tarde para afrontar mañana martes un nuevo y exigente desafío que debe servirle para llegar en buenas condiciones al duelo del sábado contra el San Pablo Burgos: rendir visita al histórico PAOK Salónica (PAOK Sports Arena, 19:30 hora insular, Mírame TV), en la decimocuarta y última jornada de la fase de grupos de la Basketball Champions League. Un nuevo test a modo de entrenamiento (pero esta vez de mayor nivel que el del pasado miércoles contra el Opava checo) toda vez que los aurinegros ya tienen asegurada la primera plaza del Grupo B.

En un viaje nada sencillo, el conjunto tinerfeño partió del Aeropuerto Tenerife Sur rumbo a Múnich, donde pernoctó para volar hoy hasta Salónica. Causa baja en la expedición Petit Niang, por un proceso gripal; mientras que el vinculado Samuel Rodríguez que el sábado jugó con el RC Náutico de EBA en Boadilla, viajó directamente desde tierras peninsulares para unirse a la expedición en Alemania. La ausencia del senegalés debería dar más minutos (y confianza) en la rotación a Sebas Saiz, inédito en los dos últimos encuentros de la Liga Endesa. El grupo de Txus Vidorreta tiene previsto ejercitarse en el escenario del encuentro, tanto esta tarde noche, como mañana por la mañana.

Exigente y duro será el compromiso que afrontarán los laguneros mañana (será su décimo partido de este 2019), ante un PAOK, que ya fue capaz de ganar en la Isla en el cruce de la primera vuelta (65-66) y que aunque se encuentra clasificado ya para el play off de octavos, está pendiente de refrendar su tercera plaza. Los helenos acumulan un balance de 8-5 tras 13 jornadas. Con solo la jornada del martes por jugarse para cerrar la fase de grupos, no tienen opciones de ser segundos, porque aunque igualen al Venezia, que figura con 9-4, tienen el average perdido con los italianos. Aún así, todavía han de amarrar el tercer puesto. Los helenos le llevan una victoria de ventaja a Hapoel Holon y al Nanterre 92, ambos con 7/6 y que se enfrentan mañana entre sí. El PAOK le tiene el average particular ganado al equipo israelí pero no a los franceses, por lo que de perder con el Iberostar, unido a un triunfo galo en Tel Aviv, caerían a la cuarta plaza lo que a su vez les llevaría a medirse en octavos con el líder de uno de los otros tres grupos.