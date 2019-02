González: "Es una oportunidad de disfrutar del mejor surf mundial"

El Cabreiroá Las Américas Tenerife Surf Pro Cabreiroá inicia hoy la competición que se prolongará hasta el próximo 10 de febrero en las aguas del municipio de Arona. La localidad sureña concentra estos días a buena parte de los mejores surfistas nacionales, por la coincidencia el fin de semana de la primera prueba del circuito de la Liga Iberdrola Fesurfing, que continuaba ayer disputándose.

Uno de los protagonistas de dicha cita y que se presenta desde hoy como uno de los principales candidatos al triunfo es el canario Jonathan González, quien, tras una larga y exitosa carrera, se ha consagrado como uno de los mejores exponentes internacionales del surf canario y uno de los riders más valorados y respetados por sus propios compañeros de profesión.

"Cuando yo empecé con 16 años no había referentes canarios a nivel internacional por lo que me fui fijando en los nacionales. Hoy los más jóvenes tienen más surfistas a quienes seguir y eso es un gran aliciente para ellos" afirmó González, que cuenta entre otros título con el de campeón europeo WSL de 2016. Con vistas al Cabreiroá Las Américas Pro Tenerife, Jonathan afirmó: "Tengo ganas de que llegue ya la prueba y hasta que no se acerque el momento no sabes si vas a estar al máximo nivel. Lo sabré cuando empiece la competición y las primeras rondas y me vaya haciendo con las olas, el material, etc. Mi objetivo es pasar las primeras rondas".

El canario aseguró que "no he visto la lista de competidores de este año pero el nivel del curso pasado fue alto. Las finales fueron muy bonitas y creo que es un aliciente para todos", y aprovechó para recordar que aunque el surf traspasa fronteras "es necesario seguir apoyando a este deporte para que el nivel sea el más alto posible".