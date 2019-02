La leyenda crece desde la defensa

En no pocas ocasiones Txus Vidorreta ha repetido en los días anteriores de los grandes encuentros que para poder tumbar a rivales como el Real Madrid o el Barcelona su Iberostar Tenerife debe estar especialmente atinado en tareas ofensivas. Que hacer menos de 80 puntos es sinónimo de derrota. El viernes, sin embargo, en su comparecencia previa a la visita del líder, el técnico del cuadro canarista insistió en que los suyos debían ser fieles a su estilo, defendiendo bien, igualando el nivel de energía del Barça Lassa, moviendo correctamente el balón y no decaer nunca. Complicado reto ante el segundo mejor ataque de la ACB. Pero no se equivocó el preparador aurinegro en su planteamiento, ya que los suyos ejecutaron a la perfección un plan de partido con el que, desde prácticamente el salto inicial, acogotaron al líder. Un equipo, el azulgrana, que arrancó frío (11-2) y que, pese a varios arreones que le metieron de lleno en el choque (el último de ellos para el 49-48, 34'), nunca pudo doblegar a un cuadro aurinegro superlativo atrás (robó 13 balones y provocó 19 pérdidas) y que recurrió al oficio de Beirán e Iverson y, especialmente, a la calidad de Abromaitis, para tumbar a los culés por tercer año seguido en un Santiago Martín que volvió a disfrutar con el festín que le dispensó su equipo.

Después de que ambos desaprovecharan sus tres primeros tiros, un triple de Beirán destapó la caja de los truenos canaristas. Pero más que delante, donde realmente se mostró devastador el Iberostar fue en tareas defensivas. Multiplicando ayudas y manos en líneas de pase, los aurinegros colapsaron por completo el ataque, sobre todo cuando el balón trataba de llegar a lo más profundo de la zona. Fruto de ese esfuerzo, seis recuperaciones (para correr varias veces) en poco más de otros tantos minutos. Delante, San Miguel, con verticalidad y velocidad, salió muy bien de la marca tan alta de Blazic, a la vez que Beirán le sacaba la segunda falta a Pangos (único base puro del Barça ante la baja de última hora de Heurtel) e Iverson sacaba tajada de su capacidad para finalizar el 2x2 a asistencias de White y San Miguel (11-2).

A Pesic no le quedaba otra que pararlo y poner en cancha a buena parte de una segunda unidad liderada por Hanga, y que con mucha más actividad que los titulares y ayudada por el nulo acierto local desde el perímetro (1/9 en el primer cuarto), logró equilibrar la contienda (14-13). Partido nuevo en el que el Iberostar estaba pagando su mala puntería desde fuera (1/10) y su escasa presencia en el rebote ofensivo (16-15, 11'). En ese momento de dificultad apareció Abromaitis, primero con un triple, luego con una penetración acabada en bomba contra tabla y a continuación con su enésima intercepción defensiva. Pese a que Bassas se empeñaba en buscar por arriba a un Petit bien tapado por Seraphin, el acelerón de Tim fue tal (con triple de Staiger en medio) que el ala pívot volvió a anotar a aro pasado, luego intimidó a Singleton y a continuación asistió a Brussino para llevar de nuevo la renta local cerca de la decena (28-19, 15').

El Iberostar estaba paliando de forma sobresaliente un mal día en el tiro. Tanto con defensa como con paciencia para atacar y encontrar la mejor opción, como la de San Miguel en la esquina para el 31-20, renta que llegaría a ser de un +13 con dos libres de Abromaitis (33-20). Tras casi 19 minutos de juego el cuadro lagunero estaba dejando en 20 puntos al segundo mejor ataque de la competición, y pese a que Pangos trató de salir al rescate de los visitantes (33-24), los isleños lograron irse al intermedio por encima de la decena gracias a la enorme rentabilidad que le estaba sacando a sus escasos dos rebotes ofensivos, el segundo transformado por Beirán con un palmeo para el 35-24.

Como en el inicio del partido, el Iberostar salió al tercer acto algo errático en el tiro, y pese a que tardó tres minutos y medio en ver aro (White a la carrera para el 38-28), su insistencia en labores defensivas y los fallos azulgranas en algunos tiros liberados le permitieron mantener un colchón que durante varios minutos estuvo en torno a la decena, y que llegó a ser de 11 puntos con una triple de McFadden (42-31) o un alley oop de Beirán a Niang (44-33). Ahí, sin embargo, al cuadro lagunero se le hizo de noche, cometiendo, en menos de cuatro minutos cinco errores en el tiro (0/2 en tiros de dos y 0/3 en triples) y cuatro pérdidas (un par de ellas gratuitas), tantas como había acumulado en los 26 minutos anteriores. Pese a esta sucesión de despropósitos ofensivos y que el Barça castigó un par de pésimos balances defensivos, los locales apretaron los dientes para afrontar el acto final por delante en el electrónico (44-40).

Una ventaja ya mínima que quedó en nada cuando Pangos se puso el mono de trabajo (49-48) con un par de acciones de calidad. Situación propicia para que al Iberostar le temblaran las piernas ante el empuje azulgrana. Pero no. De nuevo salió al rescate Abromaitis con un triple y un rebote ofensivo, y como en el segundo acto el ala pívot estuvo bien secundado por un Staiger que no solo se vaciaba atrás frente a Kuric sino que también atinaba desde el 6,75 para el 56-48. Ya con más aire el cuadro canarista volvió a creer en su esfuerzo defensivo. Como aquel de ayudas que impedía que Tomic recibiera con claridad, o el que le sacaba tres segundos en la zona a Seraphin. Entre la necesidad, la intensidad y el escaso tiempo restante (58-49 a 2'41") el partido terminó de espesarse. Un panorama en el que a los locales les costaba salir de la presión a toda cancha de su rival, a la vez que regalaron un triple a Pangos y permitieron dos rebotes ofensivos a Kuric que el escolta transformó en cuatro tiros libres. Pero como en episodios anteriores, apareció Abromaitis, primero con un triple y finalmente con dos tiros libres que, a 24 segundos del final, hicieron que el Barça hincara la rodilla de forma definitiva. El líder había claudicado en el Santiago Martín. Por tercera ocasión seguida. Como si el equipo grande fuera el propio Iberostar y no su rival. Una sana costumbre para disfrutarla.