"Hemos maniatado a un equipo increíble desde el orden y el trabajo"

Motivos para la ilusión. El Tenerife no quebró su mala racha en Riazor, donde no gana desde 1990, pero dejó muy buenas sensaciones y se fue sin encajar. El resultado complació a José Luis Oltra, que volvía a la que fue su casa. Según dijo, el empate fue "por mérito" de los suyos. En este sentido, remarcó "el orden y el trabajo" que desplegaron los blanquiazules ante un claro candidato al ascenso directo.

"El equipo ha sido generoso en el esfuerzo. Nos vamos satisfechos por la labor del equipo y sumamos la tercera semana sin recibir goles. En la segunda parte los hemos alejado un poco más de nuestra área y hemos competido de forma sensacional. Este campo es muy complicado, el rival es un equipo increíble y el partido ha estado muy bien trabajado", enfatizó. "Los hemos maniatado desde el orden y el trabajo, pero intentamos también jugar al fútbol. Nos ha faltado intención en los acercamientos", explicó el entrenador valenciano. Dicho todo lo cual, vaticinó que muy probablemente el Dépor pugnará por el ascenso directo.

En lo referido al cambio de Montañés en el descanso, Oltra comentó que "ha vuelto a tener molestias y por eso se le ha sustituido, pero estaba haciendo un buen partido". En cuanto a la labor de su sustituto, indicó que "José Naranjo ha estado muy bien en la segunda parte". También se le preguntó por otro de los nombres propios de la contienda, un Héctor Hernández que hizo una muy notable actuación. "Con los retoques ha aumentado el nivel competitivo y él ha hecho un partido muy completo", contestó.

"Isma tendrá que pelear por el puesto, como todos", dijo del último de los fichajes. Antes, remarcó que se ha realizado una ardua labor en los despachos que está hallando los resultados deseados. Por último, habló de las sensaciones que encontró en su regreso a Riazor, donde entrenó al Deportivo y logró con los gallegos un ascenso a la máxima categoría.

"Ha sido especial. Ya desde la semana se ha notado que todo ha sido diferente. Tengo buenos amigos aquí y volver a pisar Riazor me trae recuerdos muy buenos. Encima, si vengo con otro equipo y ofrecemos esta imagen tan buena, es como para irse doblemente contento. Vinimos a ser ambiciosos y el punto es más por mérito nuestro que por demérito del Deportivo", concluyó.

Once.- "Estamos compitiendo mejor, si repites once es porque me gusta lo que he visto. Tengo confianza plena en la plantilla, hemos salido beneficiados con los refuerzos"