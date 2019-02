Prohibido estar errático en el tiro

Un partido en el que queda prohibido estar desacertado. Ya advertía ayer Txus Vidorreta que su equipo no podía permitirse el repetir hoy, por ejemplo, el 1/12 en triples que entre Beirán y Abromaitis firmaron el domingo ante el Estudiantes, si quería discutirle la victoria al Barça Lassa. Y es que sabe el técnico del Iberostar Tenerife que no rondar los mejores de sus porcentajes de cara a la canasta rival es sinónimo de derrota contra el segundo mejor ataque de la competición. De hecho, y tras las 18 primeras jornadas de la fase regular el conjunto azulgrana llega al duelo de hoy con el mejor porcentaje de tiro no solo en los triples, sino también en el cómputo global en los lanzamientos en juego.

De 1.122 tiros el conjunto de Svetislav Pesic ha convertido 567, lo que le sitúa como el único equipo de toda la competición en superar el 50 por ciento de acierto (50,63). En lanzamientos de dos, y aunque Colton Iverson posee mejor porcentaje de efectividad que cualquiera de sus rivales de esta tarde (66,67%), hasta seis azulgranas alcanzan el 60% de efectividad: Tomic (65%), Seraphin (64%), Pustovyi (63%), Heurtel (63%), Hanga (61%) y Oriola (60%). En contraposición, otros cuatro culés superan el 40% de puntería desde el 6,75, con Singleton a la cabeza (50% y 5/8 el jueves en Atenas), seguido por Ribas (49%), Pangos (46%) y Blazic (43%).

Ese buen tino desde el perímetro convierte el Barça Lassa en el club con mejor porcentaje, y con notable distancia respecto a su más inmediato perseguidor, de toda la liga (41,45%). Números, eso sí, perfectamente alcanzables para un Iberostar que sigue siendo el que más tira y el que más mete desde el arco (11,83/31,33 de media). Una prolijidad que si bien tuvieron un bache recientemente, parecen haber despuntado de nuevo recientemente gracias a su 26/61 (42,62%) en los dos últimos encuentros. Una efectividad que los laguneros están obligados a conjugar hoy con su acierto cerca del aro. Y es que como el Barça, los tinerfeños son los que mejor lanzan de dos puntos, con casi un 58 por ciento de efectividad, ya que al margen de Iverson, otros cuatro jugadores más (Beirán, McFadden, Niang y Bassas) llegan al 60%. Si el cuadro canarista roza hoy ese deseado equilibrio, tumbar al líder puede ser una realidad.