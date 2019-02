Oltra: "Tenemos los argumentos para plantarle cara al Deportivo"

José Luis Oltra es hoy un hombre mucho más feliz y satisfecho que hace unas semanas. Los refuerzos invernales han cambiado los ánimos de la plantilla insular y también los del preparador valenciano, quien ayer se deshizo en elogios hacia dos hombres que están marcando las diferencias. Obviamente son Uros Rasso y Borja Lasso, los catalizadores del cambio en el Tenerife. Del duelo de hoy, aseguró que es un desafío.

"Sabemos de la dificultad del partido pero es un reto para nosotros. Complicado es ganar, pero imposible tampoco. Ahora el euqipo está un poco mejor que antes y tenemos los argumentos como para plantarle cara al Deportivo. No queremos que se note la diferencia clasificatoria entre los dos equipos y con esa idea hemos viajado", respondió en una entrevista concedida a la SER.

Oltra ve una evolución en el juego de los suyos. "Hemos ido dando pasos adelante. En casa somos más fiables y mostramos mayor convencimiento; eso nos gustaría llevarlo fuera. Por lo pronto, las incorporaciones han mejorado el nivel competitivo de la plantilla", replicó el técnico, contento con una reforma invernal que se tradujo en cinco altas y cuatro bajas. En total, casi una decena de movimientos.

En cuanto a los nombres propios, Oltra ensalzó el papel protagonista del joven Uros Racic. "Es un chico que abarca muchísimo campo, que además juega bien al fútbol. Es lo que se llama hoy en día un box to box. Llega a ambas áreas y lo hace bien. Pero el fútbol nos lo ha dado también Borja Lasso entre líneas, y eso ha hecho que los demás quieran mejorar su estatus o mantenerlo", explicitó el jefe del banquillo blanquiazul. "Ahora las sesiones son mucho más intensas. Y el de este sábado es un examen, una reválida".

Durante la entrevista, también hubo margen para preguntar a Oltra por su paso por el Dépor, donde dejó huella... y un ascenso a Primera División. "Es de las casas que mejor recuerdo tengo. Es especial volver porque allí conseguimos subir. Tenerife lo es más porque fue el primer ascenso y es el equipo donde más tiempo he estado. Pero tengo muchos amigos en La Coruña y viví muy bien, lo mismo que mi familia", consignó.

"El Dépor que yo me encuentro en su día es un Dépor donde la única opción era ascender. Me decían: solo podemos subir... o subir. Fue un año de los récords y al que la gente le guarda cariño, pero el trayecto fue difícil. Cuando subimos dijimos: de aquí ya no hay que moverse, pero luego al año siguiente surgieron muchos problemas de muy diversa índole y el club ha regresado a Segunda", recordó.

"Afortunadamente se ha vuelto a conformar una plantilla competitiva y se ha firmado a un gran cuadro técnico. Para mí es de los claros candidatos a lograr el objetivo, ya sea de forma directa o por la vía del playoff", comentó sobre las aspiraciones deportivistas. "Casi nada consigue el ascenso exprés y en La Coruña van camino de lograrlo por tercera vez consecutiva", agregó.

Por último, habló de su colega en el banquillo gallego. "Tengo admiración hacia Natxo González, he seguido su trayectoria y lo ha hecho fenomenal en los últimos equipos que ha entrenado en esta categoría. Llega al Dépor con esta experiencia de haberlo hecho bien antes en otros sitios. Sabe de qué va la Segunda División. Sus equipos son reconocibles porque saben a lo que juegan. Yo intento que el Tenerife también lo sea", cerró.