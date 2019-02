Otro día para engrandecer la leyenda

Aún con el resquemor de haber dejado escapar una victoria que tenía prácticamente hecha hace seis días, y también con un manifiesto malestar por ciertas decisiones arbitrales finales que no le favorecieron contra el Estudiantes en su propósito de prolongar a cinco partidos su racha ganadora, el Iberostar Tenerife afronta otro de esos retos mayúsculos a los que no le tiene miedo. Otro de esos duelos que le pueden servir, en caso de salir airoso, para aumentar una leyenda jalonada recientemente por no pocos éxitos. Y es que el cuadro lagunero recibe al Barça Lassa. Pero no el Barça Lassa más reciente, aquel marcado por la irregularidad; sino un conjunto, el culé, que parece haber dado con la tecla del equilibrio y la solidez, factores que le permiten marchar líder destacado en la Liga Endesa. Por eso, ganar hoy no solo significaría para los isleños borrar (y arreglar) de un plumazo cualquier reminiscencia que pudiera quedarle de su reciente visita a Madrid, sino también, como ya sucediera frente a Baskonia y Valencia, dar un importante salto de calidad (y moral) en su objetivo de consolidarse en los puestos de play off.

Sabedor de la exigencia máxima a la que le obligará su rival esta tarde, el Iberostar llega a este duelo en una situación previa casi perfecta. Sin viajes de por medio en los días previos y habiendo dado descanso a sus cuatro jugadores más cargados (San Miguel, Beirán, Abromaitis e Iverson) en el trámite del miércoles contra el Opava, Vidorreta también aprovechó el compromiso intersemanal de la Champions para que jugadores como McFadden y White apurasen sus particulares puestas a punto, mientras que otros, caso de Staiger y Saiz, volvían a recuperar presencia en la rotación. Y es que solo así, con un fondo de armario a pleno rendimiento, las opciones canaristas para tumbar al actual líder serían ciertamente considerables. Prolongar el estado de forma de hombres como Beirán, Abromaitis e Iverson, rondar los porcentajes de los mejores días desde el perímetro, e "igualar el nivel físico" de los de Pesic, tal y como ha admitido el técnico aurinegro, se antojan también factores vitales para poder mirar a los ojos al conjunto catalán.

Dentro de una plantilla amplia y con infinidad de recursos, tanto dentro de la zona como en el perímetro, el Barça llega a la Isla sabedor de que un partido largo podría no beneficiarle. El haber jugado el jueves por la noche en Atenas (pese a lo abultado del resultado) y volar casi directamente hacia la Isla no juega a favor de los de Pesic, que como ya hicieran contra el Olympiakos (6-27 en el primer cuarto) tratarán de llevar la manija desde los compases iniciales para no pasar apuros.