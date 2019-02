"Queremos derrotar al Barça por tercera vez en el Santiago Martín"

Javier Beirán recordó ayer que la visita del Barça Lassa de mañana "nada tendrá que ver" con el encuentro ante el Opava en Champions , en el que el Iberostar Tenerife se impuso por 97-38, pese a dar descanso a buena parte de su quinteto titular.

Ante la visita del líder y "por resultados", el alero comentó que "es el mejor Barcelona que ha venido al Santiago Martín en los últimos años. Le hemos ganado los dos últimos partidos aquí y queremos que este sea el tercero, aunque solo han perdido dos partidos en la Liga Endesa y va a ser muy difícil". Con todo, el madrileño consideró que "se dan circunstancias para poder ganar. El campo está lleno desde una semana, todo el mundo tiene muchísimas ganas de que llegue el partido y queremos seguir en la línea que teníamos de estar entre los cuatro o cinco primeros y tenemos que ganar para mantenernos ahí porque tras la última derrota nos han vuelto a alcanzar algunos equipos".

Beirán señaló que aunque el enfrentamiento de la primera vuelta es relativamente reciente (9 de diciembre, 77-73 en el Palau) hay que trabajar desde cero, ya con "tantos partidos a la semana, todo cambia mucho y por eso lo preparamos como un partido nuevo".

Sobre el juego aurinegro indicó que "perdimos el último partido en la prórroga, que creo que de diez partidos hubiéramos ganado nueve así". Destacó que pese a la derrota ante el Estudiantes "dominamos el partido" y consideró que "estamos haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que estamos mucho más arriba en la clasificación, con más victorias y somos de los rivales a batir para muchísimos equipos de la Liga, cuando antes no era así y eso se nota. Los equipos salen más fuertes contra nosotros y cuesta jugar, pero nos hemos basado en la defensa para ganar los días en que no es tan coral todo, que no metemos tantos triples o que no dominamos el rebote, y creo que lo estamos consiguiendo. Nuestro juego es muy vistoso porque tiramos muchos triples, pero también tenemos una de las mejores defensas de la Liga en puntos recibidos. Es nuestra base para crecer y estar entre los puestos que nos permiten jugar la Copa y los play off".

Árbitros designados

El Iberostar Tenerife y el Barça Lassa (mañana, 17:00 horas, en #Vamos) contará con el arbitraje de los colegiados Antonio Conde, Vicente Bulto y Rubén Sánchez Mohedas.