El Florida, con la permanencia en mente, según apunta su entrenador

El barrio de La Florida disfruta, por segunda temporada consecutiva, del paso de su equipo por la Preferente tinerfeña. Tras una ascensión meteórica, los orotavenses pelean este curso por consolidarse en la máxima categoría provincial. La escuadra de Miguel Ángel Padrón se encuentra, en estos momentos, inmersa en la pelea por abandonar la zona roja de la tabla clasificatoria. El Anexo Antonio Domínguez continuará dictaminando el futuro a corto plazo del Florida.

Miguel Ángel Padrón valoró la campaña que viene realizando su equipo: "En el arranque del curso nos encontramos con un equipo casi nuevo. Tuvimos hasta ocho bajas, y solo pudimos realizar dos incorporaciones, además de los chicos que vienen de nuestro filial. Al principio nos costó conocer al grupo y amoldarnos. Empezamos algo flojos porque nos vimos condicionados también por la existencia de una plantilla corta. A pesar de las bajas con las que hemos contado por lesión, sanción o motivos labores, el Florida siempre ha dado muestras de ser un equipo que compite. Sin embargo, por ahora no nos ha dado para colocarnos fuera de los puestos de descenso".

El preparador norteño habló de cómo está viviendo su debut en la Preferente: "La igualdad es extrema y los encuentros se deciden por pequeños detalles. Considero que nos ha perjudicado el hecho de que hayan tantos equipos en el norte de Tenerife. Son muchos clubes en la zona y creo que no cabemos todos en la categoría. Al ser tantos, no hay suficientes jugadores para nutrirlos. En nuestro caso particular, no contamos con los recurso económicos suficientes para pagar a los futbolistas, por lo que algunos, por poco dinero que les ofrezcan, deciden ir a otros equipos. Es una situación que hay que comprender. Contamos con una estructura, que estamos intentando potenciar para consolidarnos en la Preferente". El técnico del Florida se refirió a la permanencia como "primer y único objetivo" de la entidad del barrio orotavense.