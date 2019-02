Faltó la guinda a un pastel ilusionante

No hubo sorpresas de última hora. Las negociaciones que se llevaron a cabo desde la dirección deportiva del CD Tenerife en los instantes cercanos al cierre del mercado invernal, esta pasada media noche, no fructificaron. Víctor Moreno se quedó sin poner la guinda a su pastel, si bien le ha quedado una obra que ya ha comenzado a ilusionar en las dos jornadas más recientes.

Hasta última hora se esperó por alguna opción para reforzar la ofensiva blanquiazul pero no pudo ser. Por lo que el plan renove del Tenerife en este mes de enero se saldó con cinco incorporaciones, tres bajas y una cesión. Así pues, José Luis Oltra a dado la bienvenida en su plantel a Mauro do Santos, Fernando Coniglio, Borja Lasso, Uros Racic e Isma López. Mientras que han dejado de pertenecer a la disciplina del conjunto isleño Bryan Acosta, Lucas Aveldaño y Joao Rodríguez, además de Chilunda, que ha sido cedido al Izarra.

No llegó, por tanto, el nuevo portero, como tampoco un interior izquierdo o algún delantero más. De la misma manera que no se consiguió convencer a Tayron para saliera. El grancanario finalmente se queda en el Tenerife, como ha hecho Héctor Hernández, aunque en una situación diferente, ya que el vallisoletano está formando parte del once titular en la actualidad y él se ha quedado fuera de las últimas convocatorias.

Uno de los principales focos de atención durante la última jornada del mercado fue el posible traspaso de Jorge Sáenz, que finalmente tampoco se produjo. El jugador blanquiazul tiene decidido irse al Valencia la próxima temporada. Es el destino que más le seduce y además le prometen un papel protagonista. No obstante, el isleño prometió al club que no haría uso de la cláusula de salida establecida en su contrato (3,5 millones de euros) y permanecerá, por lo tanto, en el Tenerife al menos hasta junio.

Como en el caso de Vallejo, que ha comprado al Cádiz, el conjunto ché deja encarrilada la opción pero aún no la anunciará. En el caso de Sáenz, ni tan siquiera ha firmado el contrato que le uniría al club peninsular por los próximos años, con unos emolumentos de Primera División y acordes al crecimiento que ha demostrado en los últimos tiempos. Al margen del Valencia, también el Espanyol fijó su mirada en el canterano. Por el camino se quedó la proposición del Brentford inglés, dispuesto a abonar los 3,5 millones al Tenerife; y el interés del Fulham. En cuanto al Valencia, las buenas relaciones tras la cesión de Racic al representativo facilitarán un acuerdo satisfactorio para todas las partes y que muy probablemente quedará listo antes de la ventana estival.