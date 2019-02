Eli Vivas admite que ha llegado a desesperarse durante su inactividad

Eli Vivas pudo disputar el pasado sábado sus primeros minutos con el Ciudad de los Adelantados tras tres meses de baja por lesión. La jugadora del cuadro morado tuvo la oportunidad de participar de la victoria del equipo ante el Picken Claret, anotando tres puntos y tras recibir la calurosa bienvenida del público que se dio cita en el pabellón Juan Ríos Tejera.

"Sentí con mucha emoción y no puedo hacer más que agradecer ese calor, no solo al saltar a la cancha sino durante estos meses que he estado fuera", explicó la jugadora sobre su retorno, para añadir que lo "llevaba esperando mucho tiempo y lo viví con muchas ganas".

Sobre esas diez jornadas de ausencia la escolta santacrucera comentó que "han sido muy complicadas, con momentos de desesperación que he gestionado gracias al apoyo de mi gente, de mis compañeras y de los profesionales del club". Ahora, con el equipo peleando por mantenerse en la zona que da derecho a disputar a la fase ascenso, Vivas valoró que "lo conseguiremos si seguimos trabajando todas en la misma dirección, manteniendo la dinámica y aprovechando la ventaja que tenemos". "Aún queda mucha liga y ahora debemos centrarnos en Olímpico 64 para cerrar cuanto antes la clasificación para la fase y allí ya se verá si es o no el año del ascenso", dijo Eli.