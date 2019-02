Cuatro debutantes en la expedición del Tenerife CajaCanarias

El Club de Atletismo Tenerife CajaCanarias compite mañana en el XXXVIII Campeonato de España de Clubes (antigua Copa del Rey) en categoría masculina, que se desarrollará en el Velódromo de Anoeta, San Sebastián. Cuatro de los 13 atletas que conforman la expedición del equipo serán debutantes en esta competición. Jonay Jordán (lanzamiento de peso), Jesús David Delgado (400 metros y relevo 4x400), Jorge Arroyo (triple) y Juan Auserón (relevo 4x400) vivirán por primera vez esta experiencia, que será la sexta para la entidad.

Jordán, a pesar de su trayectoria, no ha podido participar en ninguna de las ediciones anteriores por "coincidirme siempre con otras pruebas de combinadas, y afronta el reto con "mucha ilusión, tenía muchas ganas". Jonay apunta alto en lo colectivo e individual: "Vamos a intentar meternos entre los cinco primeros clasificados. Va a ser complicado, pero vamos con la mejor plantilla que hemos tenido y lucharemos por ello. Yo lanzaré el peso, voy con ganas de mejorar mi marca y acercarme a los 16 metros".

"Muchas ganas" tiene también Jesús David Delgado: "Correré en pista cubierta, es algo que no suelo practicar, pero intentaré batir mi mejor marca personal (49:18 segundos), y ver si me acerco al 48:80". También será la primera experiencia para Jorge Arroyo: "Es un Campeonato importante, y seguro que me brindará una nueva experiencia". Por último, para Juan Auserón "poder competir con los mejores atletas del país es más que un honor" para él, teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva en el atletismo.