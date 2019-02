Carácter, veteranía y compromiso

Las primeras manifestaciones como blanquiazul del quinto refuerzo invernal fueron una evidente demostración de ilusión. Ismael López Blanco (Pamplona, 1990) tenía decidido echar raíces en Chipre y quedarse por largo tiempo en el Omonia Nicosia de aquel país, pero la llamada del Tenerife lo cambió todo. Según dice, le sedujo tanto el proyecto de Víctor Moreno que solo pudo decir sí a la oferta del representativo, club con el que se compromete hasta junio de 2021.

Tal y como ocurrió con fichajes cerrados con anterioridad por parte del profesional conquense, el contrato de larga duración que le ofertó a López fue determinante para que accediese. El profesional navarro llegó ayer a Los Rodeos tras un largo viaje con escalas. Pero con la sonrisa en el semblante y destilando entusiasmo en sus primeras declaraciones como lateral del Tenerife. Competirá por la titularidad con Samuel Camille y con Héctor Hernández, cuyas buenas actuaciones ante Nástic y Málaga no han modificado un ápice la hoja de ruta del club.

Desde diciembre estaba decidido que vendría un jugador para el costado zurdo, si bien ha tardado en llegar hasta el último día del mercado, que cerró anoche. A favor de López pesa su exhausto conocimiento de la categoría, en la que compitió con Lugo o Sporting. "La llamada del Tenerife me hizo replantearme mi situación. Es verdad que en el Omonia estaba jugando todos los partidos y me estaba sintiendo importante, pero la apuesta que está siendo el club me hizo aceptar su oferta", explicitó.

"Es un equipo importante y pensé que debía aprovechar la oportunidad para volver a España. Vengo a por todas", enunció. En las entrañas del Tenerife llamó la atención su voluntad de implicarse y aportar su veteranía. Viene un líder para el vestuario y un futbolista que ha dejado huella allá por donde ha pasado.

Según explica Isma, fue a Chipre por su buena relación con un director deportivo que ya no está en el Omonia. "Ahora estoy en un momento de madurez. Soy un futbolista mucho más curtido que antes", dijo de sí mismo. Convencido de que puede contagiar su "carácter" a sus compañeros, indicó que lo pregunta todo antes de recalar en un sitio. "Antes de irme al extranjero ya pregunté por la masa social que tenía el equipo adonde iba a ir, y del Tenerife también he pedido referencias", comentó.

Antes de llegar López, su nuevo entrenador se refirió a la coincidencia de tres laterales zurdos en el plantel y subrayó que manejará esta situación de la mejor manera posible. "Como cuando se tienen tres porteros o siete delanteros", respondió José Luis Oltra, quien bendijo la contratación de Isma y recordó "su polivalencia, pues puede jugar también en una posición más adelantada". Sea como fuere, sí admitió que viene para ser defensa. En las próximas horas se someterá a los preceptivos reconocimientos médicos antes de su presentación oficial, que probablemente tenga lugar este lunes. Será ese día cuando Víctor Moreno haga balance de un muy agitado mercado invernal, que ha traído consigo hasta una decena de movimientos entre altas y bajas.

Sus palabras

Isma viene a sumar desde ya. "Estoy ilusionado y con ganas de ponerme a trabajar cuanto antes. Vengo a un gran club, con la fuerza de que está Víctor, que está demostrando mucha ambición. Donde va, consigue grandes cosas", verbalizó Isma, quien ya conoce de una etapa anterior a Héctor Hernández, con quien competirá por la titularidad.

"El tiempo dirá si podemos crecer, pero vengo con total respecto a los compañeros y al club", remarcó. "Conozco la plantilla, sé que tiene potencial y doy el paso con total convencimiento. Además, en este mercado el Tenerife se ha reforzado muy bien", fue otro de sus mensajes. "La gente muchas veces tiende a quedarse con el aspecto económico, pero mi decisión viene ligada a una apuesta deportiva. Eso es lo importante: sentirte querido ahí donde vas y sentir que te valoran", cerró. Antes, confirmó que habló con José Luis Oltra antes de firmar su contrato con el representativo.