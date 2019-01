Vidorreta: "Jugamos con la seriedad que requerían el partido y el rival"

Txus Vidorreta acabó satisfecho por el discurrir del encuentro, que tanto en juego, como en marcador y en rotación discurrió según lo previsto. "Era un día importante para dar descanso a los titulares, y mantener el buen trabajo que estaba realizando la segunda unidad en la última semana. Así se lo habíamos pedido, que mantuvieran ese nivel de concentración desde la defensa, pudiendo correr, tratando de hacer nuestro baloncesto y compartir la pelota. Y lo hemos hecho durante todo el partido. Eso nos ha dado la opción para que jugadores del Náutico aprovecharan los minutos que han tenido. Lo más importante es que hemos jugado con la seriedad que requería el partido ante un rival que ha notado mucho sus bajas", dijo el técnico canarista a modo de resumen.

De cara al futuro más inmediato, el técnico canarista valoró el "haber repartido minutos antes del importante partido del sábado ante el líder de la Liga Endesa". "Se trataba de que jugadores que venían faltos de rodaje tuvieran más minutos, como Staiger, como Gillet, como McFadden... Creo que hemos superado el trámite con nota porque nos ha permitido darle al partido seriedad, que es lo que además merece cualquier rival. Si nosotros planteamos el partido con unas rotaciones diferentes, pero con seriedad, estamos mostrando respeto por el rival y por la competición, que es lo que hemos hecho hoy".

Sobre Staiger y su 0/6 en triples, Vidorreta no le dio mayor importancia, ya que "viene de una gripe muy larga y necesita de más entrenamientos" pese a reconocer que ayer lo vio "tocándose la muñeca", fruto, quizá, de alguna molestia. También habló sobre Sebas Saiz. "Tenemos a Colton rindiendo un nivel tan elevado que es muy difícil que queden minutos para los demás. Durante una parte de la temporada hubo para los dos, luego hubo solo para Sebas y ahora hay más para Petit. Lo que tienen que hacer es seguir trabajando porque llegará algún momento en el que o Colton tenga problemas y n.o esté al mismo nivel. El jugador quiere jugar y si no lo hace está triste; le ha pasado a Petit y le pasa a Sebas. Están siendo dos excelentes profesionales, lo que ocurre es que en este momento Colton está a un nivel estratosférico y nosotros tenemos que jugar con los que nos ayuden a ganar", argumentó sobre sus interiores antes de lamentarse de dos decisiones arbitrales del pasado domingo contra el Estudiantes. "Esa derrota debió ser una victoria", dijo.