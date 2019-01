Montañés, Dos Santos y Camille, al margen y Milla abandona la sesión

La participación de Paco Montañés en el partido de Riazor parece poco probable, toda vez que el centrocampista del Tenerife volvió a ejercitarse ayer al margen del grupo. El futbolista castellonense ya se perdió el choque del pasado sábado ante el Málaga por culpa de unas molestias musculares que aún persisten. Tampoco se entrenaron con el equipo Mauro dos Santos y Samuel Camille, ambos aún convalencientes de sus respectivas dolencias.

Con estas bajas momentáneas ya contaba José Luis Oltra pero no tanto con los problemas físicos que presentó Luis Milla durante la práctica de ayer. El futbolista madrileño se resintió de su rodilla y no completó el entrenamiento por precaución. Ya en los minutos finales del choque del sábado frente al Málaga, el ex del Fuenlabrada se quejó de ello y hasta se detuvo unos segundos, si bien luego decidió continuar jugando.

Por otra parte, los servicios médicos del CD Tenerife informaron de que Aitor Sanz ha tenido que acudir a Vitoria "para ser valorado por el doctor Mikel Sánchez, aconsejando la readaptación de cargas de trabajo para evitar una mayor inflamación del tendón. En espera de respuesta, próximamente se someterá a una nueva evaluación". Aitor Sanz continúa con su calvario particular tras habérsele diagnosticado una tendinitis de Aquiles y padecer unas molestias en el gemelo.