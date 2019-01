Evitar la relajación como consigna

Líder contra colista. El duelo, a priori, más desigual del Grupo B de la Basketball Champions League es el que tiene hoy como protagonistas al Iberostar Tenerife y el BK Opava, en el Santiago Martín. Los aurinegros, con la primera plaza confirmada matemáticamente desde la pasada semana, reciben en el recinto lagunero al subcampeón checo, en la penúltima jornada de la fase de grupos.

Las significadas diferencias entre ambos conjuntos podrían devenir en un exceso de relajación y por ello Txus Vidorreta optará por dar minutos a los menos habituales y jugadores vinculados. Con todo, el base Ferrán Bassas recordó que "ningún partido es fácil en la Champions. Aquí en casa tenemos la oportunidad de volver a conseguir otra victoria delante de nuestra afición y a eso vamos".

El jugador catalán consideró que "es complicado defender a este equipo porque en cualquier momento pueden lanzar de tres, llegando en estático sobre bote, así que tenemos que estar muy pendientes de eso" para evitar sorpresas en este tramos de la competición continental en el que aún deben visitar la 'peligrosa' pista del PAOK Salónica.

Bassas no negó el buen rendimiento del equipo en las confrontaciones europeas: "Evidentemente en la Champions estamos haciendo un gran papel", pero insistió en que "hay que seguir así e intentar sumar el máximo de victorias posibles. Ya tenemos el primer puesto asegurado, pero no podemos pararnos y hay que seguir trabajando y jugando al máximo nivel".

Antes sí, los aurinegros tendrán a un proyecto muy meritorio, por aquello de contar con una plantilla formada enteramente por jugadores nacionales; un rival muy físico al que ya derrotaron en el cruce de la primera vuelta (70-92) y que actualmente es el colista del Grupo B, con un balance de 1/11. Miroslav Kvapil, un pívot rocoso que en la ida se fue hasta los 17 de valoración, y Radim Klecka, un exterior que promedia 13 puntos en la competición continental, son dos de los principales baluartes del BK Opava, junto con el base Radovan Kouril.

Haciendo números

El club canarista estará pendiente de los resultados de estas dos jornadas restantes para conocer cuanto antes los posibles rivales que pueda deparar el bombo del sorteo de octavos de final, fijado para el próximo viernes 8 de febrero, en Ginebra. De momento, está claro que el Iberostar no se cruzará con el UCAM Murcia hasta una hipotética Final Four y que el Antwerp belga será uno de los posibles rivales, como cuarto del Grupo C.