Tayron sigue a expensas de alcanzar un acuerdo con el club para salir

El representante de Tayron continúa negociando con el CD Tenerife la posible salida del centrocampista grancanario. Ambas partes ha de alcanzar un acuerdo que no termina de llegar para que el futbolista isleño pueda abandonar la disciplina blanquiazul y probar fortuna en otro destino profesional. Según avanza Radio Marca, su próxima parada sería el Extremadura, club con el que ya existiría un compromiso pactado.

Sin embargo, la desvinculación de Tayron del Tenerife no es sencilla, ya que al jugador le resta aún una campaña más de contrato, a la que no está dispuesto a renunciar sin una compensación que le satisfaga. Lo que ya ha quedado claro es que muy difícil lo tendrá para jugar en el representativo en el caso de que su salida no se produzca. Lo cual se pudo comprobar este fin de semana, al quedarse fuera de la convocatoria, al igual que Joao, otro al que han invitado a cambiar de aires.