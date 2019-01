Nano será operado de una hernia

A Nano se le acumulan los inconvenientes en la presente temporada. Esta vez, una inesperada hernia umbilical aguda incarcerada le apartarán de los terrenos de juego durante un mes. El delantero del Tenerife deberá pasar por el quirófano para subsanar su dolencia y José Luis Oltra se queda sin uno de sus delanteros para este tramo inminente de competición. Según reza en el parte médico facilitado por la entidad chicharrera a través de su página webe, "el jugador fue sometido a las pruebas que confirmaron el referido diagnóstico". "Será operado el próximo jueves, día 31 de enero, en Hospiten Rambla, con un tiempo de baja entre tres y cuatro semanas, dependiendo evolución", se añade en la nota.

El caso es que Nano se había entrenado con normalidad junto a sus compañeros en la sesion preparatoria de este martes y parecía todo en orden con relación al futbolista. Por lo que sorprendió la noticia que anunció por la tarde el club. La noticia no habrá caído nada bien al tacuense, sin fortuna en lo que va de campaña y en estos momentos suplente.

El ex del Eibar, Levante y Sporting se estaba esforzando al máximo en los entrenamientos con el fin de recuperar una plaza en el once blanquiazul. Con un solo gol en su haber, anotado en el triunfo de su equipo ante el Cádiz en la primera vuelta de la Liga, Nano no ha satisfecho ni mucho menos las expectativas creadas en torno a su rendimiento cuando fue incorporado este pasado verano al conjunto chicharrero.

Nano solo ha dejado de participar con el Tenerife en cinco de las jornadas celebradas hasta la fecha. Comenzó la temporada como titular con Joseba Etxeberria en el banquillo tinerfeñista y continuó manteniéndose en el once inicial en los primeros encuentros que dirigió José Luis Oltra. Sin embargo, poco a poco fue perdiendo protagonismo en el Tenerife hasta el punto de solo haber disputado 71 minutos en los últimos cinco compromisos ligueros del cuadro isleño. Aún así, el futbolista no ha bajado los brazos y ha seguido trabajando como el que más con el propósito de recuperar su mejor versión. Pero ahora le llega un parón de al menos un mes.