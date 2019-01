El Iberostar regala la victoria

Hasta 12 puntos arriba en el tercer periodo, nueve en el último, incluso dos de renta y un par de libres para sentenciar a 18 segundos del final, y también cuatro más tiro casi en el ecuador de la prórroga. Son solo algunas de las situaciones favorables con la que se encontró ayer el Iberostar Tenerife para acabar doblegando al Movistar Estudiantes. Pero no, en ninguna de ellas los aurinegros sentenciaron a su favor. De nada sirvió también la sensación de superioridad durante muchos minutos, ya que los de Vidorreta dieron vida a un rival que se fue creciendo poco a poco para ser superior en el tiempo extra y dejar con cara de tonto a un conjunto, el tinerfeño, que erró en situaciones imperdonables que finalmente le acabaron pasando factura. Un regalo en toda regla, muy parecido al del duelo de la primera vuelta. De esos de los que al término de la temporada podrían pasar factura en la búsqueda de objetivos mayúsculos.

Entró extremadamente frío al partido el Iberostar, errando triples liberados (Abromaitis y White), dejándose por el camino varias posesiones en línea de pase para que su rival corriera, y siendo incapaz de frenar la aportación de un Whittington (cerca y lejos del aro) que en apenas poco más de cinco minutos ya sumaba 10 puntos. Con apenas tres minutos jugados (10-4) Vidorreta tuvo que pedir tiempo, un parón en el que no hubo ninguna consigna técnica ni táctica. Solo arenga pidiendo una mayor entrega. "¿Qué estamos haciendo aquí? Así mejor nos vamos para casa" exclamó el preparador canarista, que igualmente recordó la segunda parte del duelo de la primera vuelta, en la que los laguneros encajaron 51 puntos para acabar perdiendo.

Ese pinchazo moral fue clave para los tinerfeños, que si bien siguieron mostrando durante varias jugadas debilidades en el uno contra uno (canastas de Gentile, Whittington y Brizuela para el 19-11), poco a poco fueron dando con el tono necesario para competir. El Iberostar apretó en defensa y eso le permitió tener mayor fluidez delante, donde Gillet, con dos triples, dejaba la desventaja en solo dos puntos al término del primer cuarto (21-19). Aunque en el inicio del segundo volvieron a regalar algún balón para canasta gratis (25-22), los de Vidorreta habían descubierto cuál era el camino correcto para tratar de salir airosos del WiZink Center. Así, entre un 2+1 de Niang, cinco puntos seguidos de McFadden y una buena defensa colectiva (con especial mención a la labor oscura de Gillet sobre Whittington), el cuadro aurinegro había conseguido invertir la dinámica (25-30). A ese impulso de los laguneros se unió un Nico Brussino (con dos triples) que pareció querer dar continuidad a su momento mágico del miércoles en Israel (25-36, 16').

En menos de ocho minutos el Iberostar había fabricado un demoledor parcial de 6-25 para irse 11 arriba. Un despegue que no se explica tanto por la mejora isleña en el tiro exterior (de 1/5 de inicio al 5/8 posterior), sino por su buena labor atrás, llevando a su rival varias veces al límite de la posesión. De hecho, los locales solo anotaron ocho puntos en casi 12 minutos y únicamente algunos errores en tiros sencillos o liberados, la enésima pérdida con canasta gratuita, y un triple de Brizuela dejaron la renta canarista por debajo de la decena al descanso (32-40).

Un triple de San Miguel desde la esquina, una canasta de Abromaitis en continuación y mucha actividad defensiva sacando de quicio a Gentile fue la tarjeta de presentación canarista en un tercer periodo (35-46) en el que los laguneros llegaron a tener dos triples liberados seguidos para irse incluso a un +14. Ahí Gentile se echó al Estu a las espaldas (43-47, 26'), pero una técnica a Cook la tradujo el Iberostar en un parcial que llegó a ser de 2-10 para dejar la renta en 12 (45-57), que fueron ocho al término del cuarto (51-59) y de nueve (53-62) en el inicio del último.

Pero a partir de ahí el Iberostar se abonó a la irregularidad... y a los regalos. Erró tiros exteriores liberados y también por precipitación, a la vez que el Estu se alió con la fortuna en sendos lanzamientos desde el 6,75 que tocaron el aro varias veces antes de entrar (61-62). Partido nuevo en el que a los de Vidorreta les faltó contundencia y les sobró desatino: Abromaitis erró algo incomprensible bajo el aro, no hubo solidez en el rebote para evitar los palmeos de Arteaga, Beirán perdió un balón por meterse en un jardín, e incluso un segundo libre de Whittington se convirtió en dos puntos por tocar el balón en el rebote (72-72).

Entre Abromaitis e Iverson enmendaron el despropósito pero con 76-78, 26 segundos por jugarse y bola a favor, los isleños no supieron sentenciar. White tomó el relevo del despropósito, primero dando el balón demasiado tarde a San Miguel, que objeto de falta solo anotó el primero (76-79). Luego hizo una falta a Cook que no parecía de ser de lanzamiento, pero que se acabó convirtiendo en el 79-79 tras tres tiros libres. Y finalmente no acertó con la penetración final llevando el partido a la prórroga.

Cinco minutos innecesarios en los que los laguneros parecieron hacer propósito de enmienda con dos libres de Abromaitis, un triple de McFadden y una canasta a la contra del propio Tim (82-86). Incluso McFadden tuvo tiro para el +6, pero erró... y ahí desapareció el Iberostar. El cuadro lagunero encadenó un error tras otro en ataque (varios de ellos de Beirán), todo lo contrario que su rival, más rápido en el uno contra uno (Cook se fue varias veces de McFadeen), superior con Arteaga por encima del aro y fiable con Brizuela en los libres. Un parcial de 10-0 enterró a los canaristas (92-86 a 35" del final) que cuando quisieron dejar de lado los regalos y el despropósito (triples de San Miguel y Bassas, y penetración de White primero para el 94-91 y luego para el 96-94) ya les fue demasiado tarde. Aún así, Beirán tuvo (a 1"4) un triple más falta para forzar otra prórroga, pero su tiro no entró y tras errar el primer libre y meter el segundo, no acertó a fallar el tercero en busca del milagro. Fue solo el enésimo dislate canarista para regalar un partido que tuvo en el bolsillo.