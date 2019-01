Un empate sin reproches

El Tenerife sumó solo un punto en su duelo ante el Málaga. No obtuvo el premio que buscaba pero sí dio un paso más en ese proceso de fortalecimiento de su identidad futbolística. Porque el cuadro chicharrero, si bien no practicó esta vez un juego tan estético como el domingo pasado, demostró que por fin ha aprendido a competir. Ya no hay concesiones ingenuas al rival, no se ven errores de bulto, indecisiones propias de ese grupo inseguro o acomplejado. Su hinchada es consciente de ello y así se lo reconoció al término del partido.

Por tanto, el de ayer no es un empate decepcionante, sino todo lo contrario. El resultado no fue otro porque su rival era de entidad y también lo dio todo sobre el campo. Ahora sí, este Tenerife da la talla y solo falta saber si la mejoría que ha experimentado tras la incorporación de sus refuerzos invernales se hace patente también lejos de la Isla, donde se localiza su gran asignatura pendiente.

Tampoco pudo repetir el Tenerife alineación en esta ocasión, pese a que un día antes parecía cantado que así sería. Unas molestias musculares impidieron participar a Montañés y Oltra tuvo que optar por situar a Naranjo en la banda izquierda. Fue la única novedad que introdujo el técnico valenciano en su once, que tan buen resultado le había dado el domingo pasado en su victoria ante el Nástic.

La formidable imagen ofrecida por el representativo en ese encuentro anterior había generado una gran ilusión en su hinchada, que volvía a soñar con la posibilidad de que su equipo se enganchara a la lucha por los puestos de play off. Y se confirmó a través del aspecto que presentaron las gradas. Un ambiente propio de los grandes acontecimientos, como el que representa la visita de un grande de la categoría como el Málaga al Heliodoro Rodríguez López.

Desde el comienzo ya se pudo comprobar que el equipo isleño se enfrentaba a un hueso duro de roer. De hecho fueron los andaluces los que se hicieron con el dominio del partido en esos compases iniciales del choque. El Tenerife trataba de tener el balón y lo conseguía por momentos pero luego se encontraba con un muro infranqueable en la medular, donde el Málaga juntaba sus líneas y cerraba todas las vías de ataque blanquiazules.

Con todo, al primer cuarto de hora de juego llegó el primer disparo a puerta del enfrentamiento. Y fue a cargo de los de casa. En un trallazo desde fuera del área, después de un saque de esquina, que le salió desviado a Alberto.

Un testarazo de Blanco Leschuk tras recibir de su compañero Pau en una jugada de estrategia fue la única acción de verdadero peligro que creó el conjunto de López Muñiz en todo el primer período (28'). A partir de ahí, el duelo se convirtió en un monólogo del Tenerife, dueño de la pelota en todo momento gracias a su gran trabajo colectivo en la contención, que le permitía recuperar muy pronto el balón cada vez que se le abortaba una ofensiva. Aún así, los canarios no lograron penetrar la sólida defensa visitante, a excepción de una vez, en la que Racic peinó y un defensor desvió a córner de manera providencial (32'). En el saque de esquina posterior Naranjo tampoco acertó con su remate, que se perdió por la línea de fondo. Ya no hubo tiempo ni fuerzas para más y todo quedó para decidirse en la segunda parte.

Empezó con mucho brío y empuje el Tenerife el período definitivo. El Málaga seguía a los suyo, sin descomponerse en ningún instante y atento para enganchar algún contraataque que le posibilitara inquietar a Dani Hernández. Sin embargo fue su oponente el que casi sorprende en un contragolpe que finalizó Naranjo con un disparo desviado (55'). No gustó nada ese susto a los foráneos, que replicarían dos minutos después con un golpeo de Pacheco desde el borde del área que apunto estuvo de colarse por las escuadra de la meta blanquiazul.

El cuadro andaluz había tenido que retrasar sus posiciones como consecuencia del empuje de sus adversarios, lo que hacía que le fuera aún más difícil encontrar huecos en las proximidades del arco de Munir.

Oltra buscó más remate e introdujo a Coniglio arriba, con lo que Malbasic se desplazó al costado izquierdo. No tardaron estos dos jugadores en construir una ocasión de gol. El serbio ganó la línea de fondo y sirvió al argentino, al que le faltó fuerza en su cabezazo (66'). El Tenerife buscaba con ahínco el gol y de nuevo estuvo cerca de lograrlo, en un nuevo córner que Milla casi introduce en la meta contraria directamente (71').

Ontiveros probó fortuna de lejos sin suerte (75'). Fue antes de que Jorge cabeceara a bocajarro y Munir respondiera con una soberbia intervención (77'). El entrenador local lo intentó ya a la desesperada con sumando a Nano al ataque de su equipo. Pero tampoco así consiguió el Tenerife penetrar la férrea zaga de un Málaga que apunta a Primera División.