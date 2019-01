"Creo que la gente se va orgullosa y contenta con nuestro partido"

José Luis Oltra era ayer un hombre más que satisfecho pese a que el CD Tenerife no pasara del empate frente al Málaga. "Creo que la gente se va orgullosa y contenta tras ver un buen partido de fútbol, y valorando la entidad del rival que teníamos delante, un equipo que sabía a lo que jugaba, con un gran empaque y futbolistas determinantes. Hubiera sido injusto que alguno de los dos perdiera pero no nos vamos del todo satisfechos por no ganar; creo que hemos estado un poquito más cerca de ello, pero no me parece injusto ese punto", expuso de entrada el preparador blanquiazul, que enfatizó en la simbiosis de los suyos con la grada. "Quiero agradecer a la gente, tanto por el número de aficionados que han venido, como porque ha estado inmensa. Nosotros les hemos correspondido con entrega y fuerza, pero no ha llegado el gol", significó. "Es importante no perder y además no encajar por segundo partido seguido. Así será más fácil lograr resultados positivos", comentó igualmente

Para el preparador tinerfeñista "era importante darle continuidad" al triunfo del pasado fin de semana contra el Nastic, si bien reconoció que "más aún lo hubiera sido ganar". "Hemos propuesto y llevado el peso pese a a que ellos no han estado incómodos en ese tipo partido. Hicimos un encuentro muy completo y le dimos continuidad a la forma de competir; estuvimos más cerca del triunfo por dominio y llegada, pero también es verdad que ellos también han tenido alguna oportunidad", comentó en un análisis más detenido del choque, para resaltar que, al margen de "competir", su equipo "también aportó fútbol", hasta el punto de que "en la segunda parte" considera que los suyos se equivocaron "jugando demasiado por dentro". "Nos faltó algo de claridad en el último pase", añadió.

Cuestionado por si estos cuatro puntos sobre seis posibles suponen un punto de inflexión, Oltra reconoció que este buen balance caerá en saco roto "si ahora no se le da continuidad lejos de casa". "Cada semana se pasa reválida cada semana, el fútbol no tiene pasado, solo presente, y ese para nosotros es competir bien en Coruña. Está claro que en casa se estaba viendo una propuesta y ahora ha habido un paso al frente en todo", expuso antes de hablar de ciertos jugadores. Sobre la entrada de Coniglio significó que con ella buscaba ""tener más control y que estuviera más en zona de remate" a la vez que Malbasic "en la izquierda, ha desbordado un par de veces". También reconoció Oltra que "Montañés admitió, de forma responsable", que "no estaba para jugar", siendo sustituido por un Naranjo que para el ilicitano "hizo un muy buen partido, con mucha implicación, trabajo y compitiendo, aunque le falta ese puntito de confianza y de acierto". Por último, y preguntado por si la buena actuación de Héctor Hernández podría hacerle variar su opinión de fichar a un lateral izquierdo, el responsable del banquillo blanquiazul no se mojó y se limitó a decir, como el viernes, que "la hoja de ruta está clara y marcada" pese a admitir que el vallisoletano también había firmado "un muy buen encuentro". "El mercado se moverá esta próxima, seguro, pero no voy a decir lo que vamos a hacer", concluyó.