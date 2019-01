Oltra, dispuesto a repetir once

Dani Hernández, Luis Pérez, Jorge Sáenz, Alberto, Héctor Hernández, Luis Milla, Uros Racic, Suso, Montañés, Malbasic y Lasso. Es la misma combinación que José Luis Oltra podría reproducir mañana contra el Málaga (Heliodoro Rodríguez, 19:30 horas) y así repetiría alineación por vez primera en lo que va de temporada. Ayer dijo que sería un buen síntoma y un espaldarazo a los jugadores que superaron con nota el duelo contra el Nástic.

"La forma de encarar la semana en cuanto al estado de ánimo siempre es mejor después de victoria. He visto a los futbolistas con la misma predisposición y responsabilidad de siempre, dispuestos a hacer un buen trabajo. Queremos darle continuidad al juego que hicimos contra el Nástic porque es lo que nos puede llevar a la victoria contra el Málaga", resumió.

"Normalmente los entrenadores creemos que lo que funciona, no se toca. Presumiblemente no haya modificaciones. Volvemos a jugar como locales ante un rival distinto y con estilo también distinto. Y aunque estoy siempre abierto a algún cambio, ya tengo claro quién va a iniciar el partido y quién va a venir en la convocatoria", aseveró el profesional valenciano. A su entender, es un duelo de máxima exigencia, pero que motiva mucho a su plantel.

Sobre la opción de repetir con los mismos once del pasado domingo, consignó que "sería señal de estabilidad y buen funcionamiento". "Creo que es un síntoma positivo. Si repites es porque tienes continuidad, aunque no siempre sea posible. Además, hoy en día hay plantillas muy amplias y muchos factores que te lo ponen difícil. A veces cambias en función del rival o porque hay sanciones, lesiones... pero sí sería buen señal repetir once", verbalizó.

El técnico ve a los suyos muy concentrados en la difícil tarea de tumbar al Málaga, que llega como segundo clasificado y con una puntuación idónea para buscar el ascenso por la vía rápida. "Siempre estás ante un examen. Quiero que se vea afán de superación y lucidez para tomar las mejores decisiones en cada momento. Lo principal son los puntos, pero para conseguirlos hay que ganar duelos y segundas acciones. Lo fundamental será leer bien el encuentro", avisó.

Por lo pronto, Oltra es optimista. "Espero que el equipo se crezca y compita bien. A los futbolistas, viendo el informe del Málaga, les decía que hay que dar el máximo y el cien por cien si queremos ganar. El rival es un grandísimo equipo, recién descendido y con muchísimos años en la máxima categoría. Jugará con presión y urgencias, pero con un presupuesto largo que le hace ser favorito. Lo mismo que al Deportivo y a Las Palmas cuando empezó la competición", apostilló.

Del Málaga, destacó su capacidad para ganar los partidos con pocos tantos. "Es muy efectivo y muy contundente en las áreas. No es de los máximos goleadores del campeonato, pero es que no le hace falta marcar muchas veces ni un juego muy elaborado. Es un equipo que sabe bien sus virtudes. No destaca en cuanto a posesión, como así dicen las estadísticas, pero la gente confunde: no siempre tener el balón es tener el partido donde tú quieres", cerró.

Antes, Oltra se refirió a algunos nombres propios de la actualidad blanquiazul. Sin dar pistas sobre los refuerzos que están por venir, sí habló de los que se quedan. Por ejemplo, de la nueva demarcación que podría darle a José Naranjo tras la remodelación del plantel. Del profesional onubense, adujo que puede serle útil en varias posiciones y facetas, pero que donde más rendimiento ha dado es en la banda izquierda.