Milla anuncia su deseo de renovar

La afición del Tenerife se despertó ayer con una excepcional noticia. Luis Milla, uno de los baluartes del proyecto blanquiazul y uno de los jugadores más venerados por la feligresía del Heliodoro, anunciaba su disposición a renovar su contrato. Llama la atención su discurso por dos motivos: porque tiene relación con la entidad insular hasta 2022, así que en teoría la negociación no urge; y porque le siguen de cerca varios conjuntos de la máxima categoría.

En una entrevista al diario As y que tuvo impacto nacional por la gran repercusión de este futbolista, Milla consignó que venir a la Isla "fue de las mejores decisiones" de su carrera deportiva. "Ser futbolista profesional es uno de los sueños de cualquier niño, y el mío es jugar en un equipo grande y ante una afición grande como la del Tenerife", expuso. "Seré feliz si me proponen renovar", fue su mensaje al nuevo director deportivo.

La intención de Víctor Moreno es abordar situaciones como la de Milla después del mes de enero, una vez se cierre el proceso de remodelación de la plantilla. En su manera de proceder hay un cambio sustancial con respecto a la etapa de Alfonso Serrano, pues ya no se darán facilidades a aquellos jugadores que quieran salir, como ocurría antes. En todo caso, a tenor del discurso de Milla, su voluntad es la de "seguir por muchos años" en el club del Heliodoro.

"Estoy orgulloso y feliz de estar aquí", verbalizó el ex del Fuenlabrada, por quien el Tenerife pagó 500.000 euros. Del interés de otros clubes, aseveró que es buena señal que se hable bien de él. "A uno le hace sentir contento que le valoren fuera, pero lo principal es que me valore el club y la afición. Estoy centrado en lo que me toca, en el trabajo de campo que me corresponde... y si hablan, es porque estoy haciendo un buen trabajo", sugirió el pivote.

"Estaría encantado de renovar. Quiero crecer junto al club, que eso es lo más importante. Me gusta el proyecto que se está conformando, que es un proyecto para progresar y para optar a todo", cerró. Figura Milla entre los futbolistas con mayor cuota de protagonismo en el Tenerife. Tanto con Joseba Etxeberria como ahora con José Luis Oltra, ha sido indiscutible cada vez que ha podido ser alineado. Eso sí, junto a Raúl Cámara está apercibido de suspensión y se perderá la visita al Deportivo de La Coruña (próximo sábado, 19:30 horas) si ve una amarilla mañana contra el Málaga en el Heliodoro. "Si encadenamos dos victorias consecutivas, algo que nunca hemos logrado este año, habremos dado un paso importante".