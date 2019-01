El Lugo puja para que Joao Rodriguez sea suyo en las próximas horas

El Lugo va muy en serio por Joao Rodriguez. Descartado por el Tenerife para lo que queda de competición, el futbolista cafetero es una prioridad para el conjunto gallego, que busca reforzar su ataque en esta última semana del mercado.

Las negociaciones no estaban cerradas ayer. No obstante, el colombiano empezó a despedirse de sus compañeros el pasado miércoles, donde ya no participó de la sesión preparatoria en El Mundialito con el resto del plantel. Tampoco trabajó con normalidad este jueves y Oltra sugirió que, en parte, es porque las negociaciones para su salida están muy avanzadas. Eso sí, avisó de que todavía hoy se verá al ex del Chelsea en el entrenamiento programado para esta mañana.

La buena relación de Víctor Moreno con el presidente del Lugo, club donde trabajó, ha sido clave para desbloquear la situación de Joao. Con todo, sus agentes manejan otras alternativas para buscarle acomodo, toda vez que no volverá a ser convocado por Oltra. La medida de presión del Tenerife ha surtido el efecto deseado y Rodriguez se irá. Mismo camino debe seguir Tayron.