López Muñiz apela al entorno para ser más fuertes

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga, aseveró ayer que no entra a valorar la posición privilegiada de los suyos en la clasificación. "Lo importante son los puntos que tenemos", adujo el profesional asturiano, quien considera que "cada partido es una final y cada rival es duro". "La gente puede creer que hay oponenes que no juegan, o no saben manejar el balón... y no es así", dijo.