Jorge Sáenz celebra su gran momento

El crecimiento como futbolista que Jorge Sáenz ha experimentado durante la presente campaña ha ido acorde con el peso que ha venido adquiriendo en el once blanquiazul. Se ha convertido en un fijo en las alineaciones de Oltra, que en la actualidad considera al canterano su central más fiable. Desde que el técnico valenciano relevó a Joseba Etxeberria en el banquillo del cuadro chicharrero, el internacional sub 21 ha disputado todos los minutos de los partidos celebrados hasta la fecha, a excepción de los de la decimocuarta y decimoséptima jornadas, por un compromiso con la selección y como consecuencia de una sanción, respectivamente.

"Ahora mismo me veo en un momento bastante bueno y uno de los factores que han influido en ello es la confianza que me ha dado el míster desde que llegó. Trataré de alargarlo lo máximo posible pero siempre con los pies en la tierra porque esto es fútbol y va semana a semana", manifestó el central tinerfeñista al término del entrenamiento de la víspera del partido ante el Málaga CF. Un encuentro que espera "de mucha pelea", ya que , a su juicio, el conjunto de López Muñiz, al margen de llegar a la Isla "en una buena dinámica, posee "jugadores muy fuertes y experimentados". "Tienen muy claro a lo que juegan, no necesitan tener el balón para ganar y si les das una oportunidad pueden sentenciar, así que hay que estar atentos en todas las jugadas y tratar de no fallar", sostiene el zaguero del representativo.

No obstante, Jorge cuenta como aval cara el choque de esta tarde la referencia de la actuación más reciente del cuadro chicharrero, que claramente ha elevado el grado de optimismo de él y sus compañeros. "Cuando uno gana, y de la manera que se hizo la semana pasada, es verdad que el ambiente es mucho más distendido, hay más alegría y eso comporta que se trabaje mejor", indicó.

Jorge se acordó de la hinchada blanquiazul y de lo relevante que es para el Tenerife. "Nuestra afición no falla en ningún partido, hubo una buena asistencia el pasado domingo. Los nuevos fichajes ayudan bastante a que la gente vuelva a engancharse. Esperamos vivir otra tarde bonita este sábado", completó.

El premio, "una motivación extra"

"He tenido la fortuna de que la gente ha confiado en mí, ha valorado mi trabajo individual, y estoy muy agradecido, sobre todo a los compañeros, que son los que te hacen mejor en el campo", expresaba ayer Jorge Sáenz nada más recibir el premio Mahou 5 Estrellas, que le acredita como el mejor jugador del Tenerife en el mes de diciembre. Un reconocimiento que se toma el canterano como "una motivación extra". "Estas cosas te dan más fuerza para seguir trabajando y dar de ti todavía más, si cabe", agregó. Jorge admitió que esos tres goles que ha sumado en liga hasta el momento "seguramente haya influido un poco" en que los aficionados hayan votado por él. También dijo que para él es "un halago" figurar entre los candidatos a formar el mejor once del campeonato, para lo que también aspiran otros compañeros, como él mismo apuntó