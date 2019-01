Héctor Hernández quiere permanecer en el Tenerife

Héctor Hernández ha resucitado como futbolista debido a la lesión de Samuel Camille. José Luis Oltra apostó el pasado domingo por él para cubrir la baja del galo y el vallisoletano cumplió con la difícil papeleta de ofrecer un rendimiento digno después de tres meses sin participar en el once del Tenerife. Y lo hizo en el partido más completo de los blanquiazules en toda la temporada. Ahora, el ex de la Real Sociedad confía en que su actuación ante el Nástic le conceda la posibilidad de continuar como titular, al tiempo que espera que le sirva para disuadir de manera definitiva a los responsables deportivos del club chicharrero de querer prescindir de él en este mercado invernal.

Héctor aseguró que durante su período de inactividad, siguió este miércoles "trabajando y poniéndoselo difícil al entrenador". "Por desgracia de Samu (Camille) y para mí", continuó, "he entrado en el once por su lesión pero me encuentro preparado y seguiré tratando de convencer al míster". El zaguero tinerfeñista ha seguido trabajando "incluso más fuerte, si cabe", a tenor de la situación en la que dice que se encontraba. Ahora, celebra que "por suerte el domingo todo salió bien" y admite que salió "satisfecho" de su actuación individual.

Reconoció que Oltra había hablado con él acerca de las escasas opciones que tendría de participar en la segunda vuelta del campeonato, en una clara invitación del técnico valenciano a que se planteara abandonar la disciplina del Tenerife, con el que cumple contrato el próximo mes de junio, antes del 31 de enero. Sin embargo, Héctor entiende que "el fútbol cambia de un día a otro, unas veces estás arriba y otras abajo". "Ahora he entrado en el equipo por la lesión de un compañero pero hace dos semanas no se pensaba en esto. He estado entrenándome duro, la oportunidad ha llegado y espero aprovecharla", agregó. Para reafirmarse, a continuación, en su propósito de permanecer en el Tenerife hasta el final de su contrato: "Pienso seguir porque vine aquí con una idea y creo en ella firmemente". No parece ser ajeno a las informaciones que apuntan hacia la intención de Víctor Moreno de pretender incorporar a un nuevo lateral izquierdo al plantel blanquiazul. Sin embargo, él asegura que está "centrado" en su trabajo, así como "en el partido del fin de semana".

Héctor defendió en todo momento la libertad del entrenador para tomar decisiones y ni mucho menos se mostró enojado con Oltra por haberle relegado después de la nefasta derrota de Mallorca. Un partido que, a juicio del jugador castellano-leonés, "fue malo de todo el equipo". "Es verdad que estaba en ese once y que a partir de ese encuentro desaparecí de las alineaciones y hasta de las convocatorias pero aquí manda el entrenador y todas sus decisiones son acatadas por mí. Eso lo que hace es que trabaje aún más duro, si cabe, día a día". En este sentido, insistió en que todo eso "forma parte del fútbol, unas veces cuentas para el entrenador y otras no, así que hay que estar preparado para todo".

Su deseo de permanecer en el Tenerife hasta junio debe de venir también motivado por el hecho de que, tal y como comenta el propio jugador, se siente "súper a gusto" en el conjunto isleño y en Tenerife. "La situación mía no ha sido fácil y si no hubiera sido por el grandísimo vestuario que hay en este equipo, seguro que lo hubiera llevado peor. Es de elogiar cómo me han acogido en este vestuario y en esta isla, así que estoy muy agradecido", declaró.