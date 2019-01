Un día de furia en Melbourne Park

El tenista Pablo Carreño protagonizó la imagen más polémica de la jornada en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. El español no pudo unirse a sus compatriotas Rafa Nadal y Roberto Bautista y cayó eliminado ayer en los octavos de final después de no aprovechar una ventaja de dos sets ante el japonés Kei Nishikori y terminar cediendo en cinco mangas por 6-7 (8), 4-6, 7-6 (4), 6-4, y 7-6 (8).

El asturiano no pudo clasificarse para sus primeros cuartos de final en Melbourne Park y terceros de su carrera tras lograrlo en Roland Garros y el US Open en 2017, aunque tuvo muchas opciones ante un rival que venía entonado y que sumó su octava victoria seguida de esta temporada donde ya había conquistado el título en Brisbane. Además, el de Gijón se marchó de la pista muy enfadado, tras no concedérsele la repetición de un punto del super-tiebreak que tuvo a su alcance, provocando una fuerte discusión con el juez de silla, y que fue el encargado de decantar la victoria para su rival tras más de cinco horas de partido.

Y es que Carreño tuvo muy buenas opciones para salir ganador tras forzar el super-tiebreak , en el que llegó a ponerse con un esperanzador 8/5, pero en el siguiente punto, un juez cantó mala una bola suya y Nishikori lo sentenció en la red de todos modos. El tenista gijonés pidió repetirlo por el error del juez tras la consulta del ojo del halcón, pero no logró que se atendiera su petición, pese a mantener una visible discusión con el juez de silla.

A partir de ese punto, Carreño se fue de partido y acabó cediendo. El español abandonó la pista sumamente enfadado, sin dar la mano al juez de silla, al que se dirigió a voz en grito profiriendo insultos antes de alcanzar el túnel de vestuarios. El tenista posteriormente pidió disculpas por su comportamiento al abandonar la pista, pero se mantuvo firme sobre el error del juez.

Nishikori será el siguiente rival del serbio Novak Djokovic, número uno del mundo y primer cabeza de serie del 'grande' australiano, que solventó con cierta autoridad su cruce con el ruso Daniil Medvedev, al que superó en cuatro sets por 6-4, 6-7(5), 6-2, 6-3.

Sin españolas

La tenista española Garbiñe Muguruza cayó en los octavos de final del Abierto de Australia frente a la tenista checa Karolina Pliskova (7), quien mostró una versión inmejorable, por un contundente 6-3 y 6-1 en una hora de partido.