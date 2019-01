El nuevo Tenerife pide paso

Por fin se vio fútbol y del bueno en el Heliodoro Rodríguez López, que además derivó en un gran triunfo del representativo. Muchos aficionados blanquiazules debieron de frotarse los ojos durante el partido de ayer para comprobar si el espectáculo al que estaban asistiendo era ficticio o real. A la vez que tratarían de buscarle explicación a cómo la incorporación de solo dos jugadores nuevos a un equipo puede conseguir que este haya dado un cambio tan radical en relación con su puesta en escena anterior.

Lo que resulta evidente es quelos refuerzos de invierno han llegado para jugar, y de inmediato. Así de claro lo dejó José Luis Oltra a través de la alineación que presentó en la jornada inaugural de la segunda vuelta. De los nuevos, solo Mauro dos Santos, con molestias musculares, no entró en la convocatoria, al tiempo que Uros Racic y Borja Lasso incluso actuaron como titulares. También introdujo el técnico valenciano otras novedades en el once inicial, dos de ellas en los laterales. Luis Pérez volvía a participar después de un mes y medio sin hacerlo por culpa de una lesión. Más tiempo aún llevaba sin jugar Héctor Hernández, que reaparecía para cubrir la incomparecencia de Camille, al que se le ha diagnosticado una microrrotura en los isquiotibiales. Mientras que Suso regresaba al interior diestro tras tener que cumplir sanción el fin de semana anterior.

Desde un primer instante se pudo comprobar que este era un Tenerife distinto. Ya no quemaba la pelota, que ya recibía en la gran mayoría de las veces el destinatario correcto. El equipo insular llegaba tocando y con un fútbol más creativo, y hasta estético, a las inmediaciones del área rival. Así las cosas, solo faltaba que eso se tradujera en ocasiones de gol, que no tardaron en llegar. Un primer acercamiento por la banda derecha, del que Luis Pérez sacó un centro al área, al que no llegó por poco Malbasic, se convertía en el primer aviso (11'). Poco después, Bernabé atajaba un cabezazo de Jorge Sáenz a cocajarro (17'). Y un minuto después Borja Lasso levantó a los aficionados de sus asientos con un trallazo casi sin ángulo que chocó con violencia contra el larguero.

Esta acción del sevillano entusiasmó definitivamente a la hinchada local, ávida de destellos de calidad como ese para volver a ilusionarse con volver a disfrutar de un fútbol que desde hace tiempo anhela el Heliodoro Rodríguez López. El gol parecía estar al caer pero aún faltaba por escuchar un "uy" más en la grada. Fue a raíz de una falta directa, ejecutada por Luis Milla, y con el palo de nuevo como protagonista (26'). El propio Nástic, por ese entonces, sabía que poco más podría sobrevivir al empuje del Tenerife. Y así fue. Los de casa se hicieron con un balón en el centro del campo, volvieron a conectar una serie de toques y en el penúltimo, Lasso habilitaba a Suso para que el tacuense anotara de cabeza.

El público disfrutaba de lo lindo y los jugadores parecían hacerlo también con el juego que desplegaban sobre el césped. Un momento idílico que solo interrumpió el silbato del árbitro para señalar el descanso. En la reanudación, los blanquiazules continuaron en la misma de buen juego que acabaron el período inicial. El Tenerife lograba posesiones largas ante un adversario totalmente sometido. Tras una gran combinación de los canarios, Suso sirvió a Racic y el serbio remató desviado (52'). Milla estuvo a punto de anotar un gol olímpico, en lo que fue la antesala del 2-0. Un tanto de bella elaboración, con Uros Racic y Borja Lasso como actores de lujo, que encontró en Jorge a un digno finalizador.

Si el cuadro chicharrero ya jugaba a placer, hasta el punto de recrearse, al son de los controles y pases adornados de Borja Lasso, a partir de ahí, el control del encuentro por parte de los anfitriones fue aún más patente. El partido estaba visto para sentencia y ya solo quedaba tiempo para que la afición se deleitara aún más y reconociera el esfuerzo y el buen hacer de sus jugadores en un partido que esta vez sí reunió los ingredientes suficientes como para creer que pude significar el punto de inflexión, que necesitaba este Tenerife para abandonar la zona peligrosa de la tabla clasificatoria y borrar su ruinosa primera vuelta de este campeonato.