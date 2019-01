"Los fichajes aumentan el nivel"

Un día de felicidad. El entrenador del Tenerife, José Luis Oltra, solo tenía razones para el optimismo después del partido de ayer, el primero de la segunda vuelta y el que significó el estreno de tres refuerzos invernales (Borja Lasso, Fernando Coniglio y Uros Racic).

"Han hecho una aportación importante al juego, que es un juego colectivo. Las individualidades hacen mejor al grupo si ponen lo que tienen al servicio del mismo. Había cinco cambios respecto al once de la semana anterior, incluidos los dos laterales, y el equipo ha estado muy bien. Ya dijimos que las incorporaciones incrementarían el nivel competitivo", adujo.

Oltra no tenía ni una pega parar los suyos. "Ha sido el partido más completo de la temporada, con buen fútbol, tocando y teniendo la pelota. Eso nos ha permitido muchas cosas y hemos tenido mucha llegada, así que el marcador hasta me parece poco porque hemos tirado hasta tres veces al palo", enumeró el valenciano, muy satisfecho. "Aparte, ha habido muchas ocasiones y no podría destacar solo a Uros Racic y a Borja; hay que destacar a todos, del primero al último", dijo también.

Para Oltra, "el análisis del partido de este domingo es del todo satisfactorio porque todo el mundo ha hecho su aportación". "A partir de ahora, el que quiera jugar va a tener que apretar mucho", vaticinó. De paso, quiso aprovechar el estímulo de que "más de 11.000 personas acudiesen al Heliodoro en un momento complicado".

"Este partido nos enseña el camino porque es difícil encontrar algún pero, pero debemos poner los pies sobre el suelo. Ya vendrá lo de intentar ganar fuera de casa y lo de darle continuidad a lo de hoy [por ayer], pero es importante que hayamos estado bien en todo: el balón parado, las transiciones... La realidad es que el equipo ha estado muy enchufado y muy metido", fue otro de sus mensajes.

Los dos nuevos

Para acabar, explicó por qué se decidió a dar carrete a dos de los nuevos fichajes desde el principio. "Después del partido de la semana pasada, vi que era un buen momento para sacudir al equipo. Y de los que han venido, Uros es el futbolista que con más ritmo viene porque es quien más competición había tenido con el Valencia. En cuanto a Lasso, no me sorprende su rendimiento. Ha acabado cansado pero lo hace todo con sentido, no la pierde casi nunca y aporta muchísimo", cerró.

Antes, admitió que pensó en sustituir a Lasso, pero finalmente optó por que aguantase los 90 minutos.