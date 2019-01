Los Warriors de Golden State celebraron un nuevo hito histórico en la NBA: presentar a un quinteto titular All Star con un triunfo en el que no jugaron su mejor baloncesto, pero sí dominaron y volvieron a ganar. La vuelta a la competición del pívot DeMarcus Cousins (no jugaba desde el 26 de enero del año pasado por una erotura en el tendón de Aquiles y esta vez hizo 14 puntos en 15 minutos) les ayudó a ganar 94-112 a Los Angeles Clippers.