La ilusión de un nuevo Tenerife

La irrupción en escena de Víctor Moreno Soler, nuevo director deportivo, ha traído una ola de ilusión al representativo por su determinación, velocidad y sensatez en la difícil tarea de reconstruir el plantel. Al renovado entusiasmo, que se había perdido por la trayectoria paupérrima del Tenerife, se aferra el club y su propia afición (Heliodoro, 17:00 horas) para enderezar el vuelo en coincidencia con el comienzo de la segunda vuelta, que hoy arranca para los blanquiazules.

En condiciones normales, el partido tal vez estuviese vacío de alicientes. El equipo de Oltra viene de perder -además con una muy deprimente imagen- y el oponente no tiene el tirón de otros. Es el colista y además rival directo, así que los puntos ante el Nástic adquieren una importancia capital. Pero en realidad son los refuerzos quienes acaparan todo el protagonismo y le dan al partido una dimensión especial. Es la ilusión de verles en acción el factor diferencial y que posiblemente dispare la afluencia de espectadores al Heliodoro, que ansía con expectación el estreno de todos.

Una vez ya descartado Dos Santos por lesión, tampoco es probable que debuten como titulares los tres disponibles (Borja Lasso, Fernando Coniglio y Uros Racic). Ahora bien, Oltra ya advirtió hace días de la conveniencia de tenerles en plantilla. Según dijo, más de uno de los titulares en el Tenerife podría llevarse "un susto", pues ya solo la presencia en nómina del póker de Moreno alimenta la competencia y contagia al resto.

Otra buena noticia es el regreso de Suso, al que tanto se echó en falta en Oviedo. Ahora bien, los problemas hoy están en defensa por los problemas físicos de Camille y la recuperación aún no finalizada de Luis Pérez. Con los laterales en precario, la alineación es una incógnita. También la lista de convocados, en la que se prevé el descarte de alguno de los hombres declarados prescindibles. Así que Joao y Tayron tienen todas las papeletas para quedarse fuera y que entren los nuevos.

En cuanto al rival, no tiene una de las mejores plantillas del campeonato pero venderá cara su derrota. Se ha vuelto más combativo el Nástic desde la llegada de Enrique Martín. Pero ganarle sería casi decisivo para eliminarle como rival directo. De hecho, si suma los puntos en litigio, el Tenerife se escapará a diez (y ganará el average particular) a los granas, que se dejaron en tierra a Omar Perdomo. Habría sido un partido especialísimo para el grancanario, ausente como Fali, baja sensible para un Nástic en apuros. Que hoy se juega la vida.