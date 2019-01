En busca del triunfo de la confirmación

Una ocasión pintiparada para ganar. Ya olvidado el sufrido tropiezo del martes (con el añadido de la lesión de Richotti, que será baja hoy), el Iberostar Tenerife afronta este mediodía -contra el Fuenlabrada- un partido de esos en los que ganar tendría beneficios múltiples. Por un lado, y no por tenerlo prácticamente hecho deja de ser lo más significativo, la clasificación matemática para la Copa del Rey por tercer curso seguido. Una presencia entre los siete mejores que ya empieza a ser casi una costumbre para los laguneros que además tienen la opción de llegar a este ecuador de la fase regular, y por extensión al torneo copero, como cabezas de serie, si bien para ello, los de Vidorreta necesitan además un tropiezo vespertino del Unicaja en la pista del Obra.

El de hoy también debe ser un duelo para que el Iberostar evite errores pretéritos y consolide su fortaleza en el Santiago Martín, aquella que le sirva como principal salvoconducto para luchar por cotas mayores. Esquivar esos tropiezos, como los ya sucedidos contra el Estudiantes o el Zaragoza, y de paso hacer más mullido el colchón que en la actualidad poseen los laguneros (en lo que zona de play off se refiere) de cara a la segunda parte de la fase regular. Alcanzar hoy la undécima victoria del curso supondría para el cuadro canarista no solo firmar una de las mejores primeras vueltas desde su regreso a la élite, sino encadenar el que sería su cuarto triunfo seguido, algo que los isleños no consiguen desde hace prácticamente dos años.

El Fuenla también debe servir como banco de pruebas para comprobar que tanto Colton Iverson como Tim Abromaitis son capaces de prolongar el gran momento de forma que han dejado patente en los últimos encuentros. Donde más incógnitas plantean las prestaciones canaristas es en el puesto de dos. Por un lado por la baja de Richotti y el otro a causa del bajón en el rendimiento que ha evidenciado Lucca Staiger. Para paliarlo, hoy regresa a las canchas Thad McFadden tras 40 días de baja por culpa de una lesión muscular. De su chispa y frescura ofensiva dependerá que el Iberostar no se resienta en demasía desde el perímetro.

Delante el cuadro isleño tendrá a un rival irregular, con un equipo muy remozado respecto al inicio liguero (primero cambió de técnico y a final de 2018 llegaron tres jugadores nuevos, entre ellos el excanarista Josh Akognon) y casi obligado a ganar para también estar en la Copa del Rey y no depender de una derrota del Estudiantes contra el Gipuzkoa. Los madrileños ya han sido capaces de ganar este curso tres veces a domicilio, y hoy están dispuestos a repetir.