España cumple el guión esperado y supera a Canarias

Gran espectáculo el que ofrecieron las selecciones de España y Canarias en la final del I Torneo del Atlántico S17. Con la tinerfeña Paola Hernández en el once incial, las campeonas del mundo cumplieron con el guión previsto y se impusieron al combinado autonómico no sin esfuerzo, pues la amplitud de la victoria no reflejó el encomiable esfuerzo que hicieron las jugadoras dirigidas por Sergio González durante todo el partido. Los roles de ambas selecciones desde el principio fueron los esperados. España se encargó de dominar el esférico, así que a Canarias le tocó recurrir a su capacidad defensiva para contener a las de Toña Is y al contragolpe para acercarse a la portería que defendía María López Valenzuela.