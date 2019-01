El victoria del Holon contra el Opava reduce el margen de error del Canarias

La undécima jornada del Grupo B en la Basketball Champions League se cerró ayer con dos partidos, uno favorable a los intereses del Iberostar y otro no tanto. Así, a los isleños les vino bien la derrota del PAOK Salónica en la cancha del Nanterre con la que los helenos se complican su pase ya que ceden en el average particular con los galos. Por contra, el Hapoel Holon, próximo rival de los laguneros, acabó con su racha de dos derrotas al vencer de forma holgada en la cancha del Opava, con lo que se aúpa al tercer puesto y todavía con posibilidades de dar caza a los de Txus Vidorreta. Eso sí, el average particular (84-52 en la primera vuelta) parece un argumento de peso en favor de los canaristas en caso de empate final a victorias.