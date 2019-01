Dos Santos sigue con problemas y Racic ya trabaja con normalidad

Mauro dos Santos se vio obligado a bandonar el entrenamiento de este jueves por no encontrarse en las condiciones físicas óptimas para poder trabajar. El día anterior tampoco pudo ejercitarse y se dedicó a realizar carrera continua junto a Aitor Sanz, que continúa en el proceso de recuperación de la tendinitis de Aquiles y molestias en el gemelo izquierdo que padece.

El central argentino sufre "molestias en la rodilla por descompensación muscular", tal y como informó el CD Tenerife ayer a través de su página web. Dos Santos llegó en este mercado invernal a la entidad blanquiazul procedente del Leganés, conjunto con el que no ha llegado a participar en lo que va de temporada. Una inactividad que debe estarle pasando factura en estos momentos y que le obligará seguramente a llevar a cabo un trabajo específico para recobrar el ritmo de competición.

El que sí se entrenó con normalidad ayer fue Uros Racic. El serbio no pudo concluir la sesión preparatoria del miércoles como consecuencia de una sobrecarga de aductores. Sin embargo, este jueves sí fue capaz de completar toda la práctica y no mostró ningún síntoma de dolor. Las otras dos nuevas incorporaciones, Borja Lasso y Fernando Coniglio, también tomaron parte en el entrenamiento y lo hicieron con total normalidad. Sigue siendo una incógnita si alguno de ellos será convocado para el partido que el domingo enfrentará al Tenerife con el Nástic de Tarragona. Lo previsible es que Oltra no recurra a ellos aún, a la espera de que completen un período de tiempo prudente de adaptación.